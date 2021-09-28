جنايات الزقازيق تقضي بسجن 6 من لصوص الآثار بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة 6 من لصوص الآثار من بينهم سيدتان بالسجن من لمدد تتراوح من عام إلى 7 أعوام وغرامة 6 ملايين جنيه.



صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى ومدحت سالم محمد وأمانة سر نبيل شكرى .



ترجع وقائع القضية إلى شهر مارس من العام الجاري، حيث تلقى اللواء مدير أمن الشرقية معلومات تفيد بقيام عدد من الأهالى بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل مسكن ربة منزل بقرية المسلمية مركز الزقازيق، وأكدت التحريات صحة المعلومات، وأن ربة منزل استعانت بصديقتها وعامل زراعي ونجار وطالب وأمين مخازن للحفر والتنقيب عن الآثار بمنزلها وتم مداهمة مسكنها وضبط حفرة دائرية عميقة وبداخلها قطع اثرية تعود إلى العصر اليوناني والروماني.



تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق باشراف المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية والتى قدمتهم لمحكمة الجنايات والتى قضت بمعاقبة ربة منزل وعامل زراعي بالسجن لمدة عام وصديقتها ونجار وطالب بالسجن 7 سنوات مع تحصيل غرامة قدرها مليون جنيه من كل واحد منهم لقيامهم بالتنقيب وسرقة الآثار.