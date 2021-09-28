حريق في حضانة ببولاق الدكرور.. والدفع بـ 5 سيارات إطفاء

نشب منذ قليل حريق بالطابق الخامس والسادس بعقار مكون من 7 طوابق، يستخدمان كحضانة أطفال بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة عليه.

تلقي الرائد محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل عقار بدائرة القسم.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب5 سيارات إطفاء، وتبين نشوب حريق بالطابقين الخامس والسادس من عقار مكون من 7 طوابق ويستخدمان كحضانة أطفال، ويكافح رجال الإطفاء لإخماده، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ولا تزال التحقيقات جارية.