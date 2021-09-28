تسبب الوفاة .. تحذير من أقراص طبية منتشرة على الإنترنت مصدرها الصين

حذرت مجموعة من باحثى إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، من شراء أقراص طبية والحبوب الموصوفة طبيا عبر الإنترنت، وذلك للانتشار الكبير لجرعات قاتلة من مادتي «الفنتانيل» و«الميثامفيتامين» في أدوية مغشوشة لكل من «أوكسيكونتين» و«فيكودين» و«زاناكس» أو «اديرال».

أقراص طبية تسبب الوفاة والإدمان



قالت مديرة إدارة مكافحة المخدرات، في بيان لها، ان الحبوب المغشوشة التي تحتوي على هذه العقاقير الخطرة المسببة للإدمان هي أكثر فتكًا ويمكن الوصول إليها أكثر من أي وقت مضى، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس.





وأضافت مديرة مكافحة المخدرات، أن تحليلات الإدارة المعملية وجدت أن اثنين من كل خمسة أقراص طبية مزيفة تحتوي على الفنتانيل بها جرعة قاتلة؛ حيث تتوفر هذه الحبوب المغشوشة على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي و منصات التجارة الإلكترونية.

أقراص طبية تسبب الوفاة والإدمان



وتأتي هذه الاستشارة في الوقت الذي ارتفعت فيه الوفيات بسبب الجرعات الزائدة من أقراص طبية والأدوية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 93 ألفا في العام الماضي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.



وقالت إدارة مكافحة المخدرات إن «الفنتانيل»، المادة الأفيونية الاصطناعية الأكثر شيوعا في الحبوب المقلدة، هي المحرك الرئيسي للارتفاع في الوفيات، وتعتبر الجرعات الزائدة التي تحتوي على «الميثامفيتامين»، والتي يتم طلبها بشكل متزايد في الأقراص المزيفة، عاملا آخر.



وتمت مصادرة أكثر من 9.5 مليون حبة دواء مزيفة حتى الآن هذا العام، أي أكثر من العامين الماضيين مجتمعين؛ حيث تم إنتاج الغالبية العظمى من هذه الحبوب في المكسيك، فيما جاءت هذه المواد الكيميائية من الصين لتصنيع الفنتانيل في المكسيك .