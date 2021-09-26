بعد أخذ لقاح كورونا.. توقف عن 4 أدوية للوصول للفائدة الكاملة

مازال فيروس كورونا "كوفيد - 19" يحير العالم أجمع، بالرغم من ظهور اللقاحات المضادة له وانتشارها على مستوى العالم، إلا أن أطباء المناعة والفيروسات مازالوا يكتشفوا الجديد كل يوم عن الفيروس ومحوراته التي أدخلت العالم في قلق دائم، خاصة متحور دلتا الأوسع انتشارا.

بالرغم من أخذ اللقاحات وحرص وزارة الصحة على توفيرها والمطالبة بأخذها، إلا أن هناك حالات استثنائية وأمراض يجب التعامل معها عند أخذ لقاحات كورونا حذرت منها وزارة الصحة.

4 أدوية توقف عنهم بعد لقاح كورونا

قال دكتور أشرف عقبة، أستاذ المناعة بجامعة عين شمس، إن وزارة الصحة أعلنت أن هناك 4 أدوية يجب التوقف عنها خلال فترة تلقي لقاح كورونا.

وأضاف أنه يجب أن يكون هناك تباعد بين الأدوية التي نتناولها لعلاج الأورام والسرطانات والأمراض المناعية وبين اليوم الذي سنحصل فيه على اللقاح، لأن هذه الأدوية يكون لها بعض الآثار الجانبية التي تقلل من أعداد كرات الدم البيضاء".

وأوضح عقبة أن كرات الدم البيضاء هي المسئولة عن الحماية، مضيفا: "عند أخذ اللقاح في هذه الحالة لن نستطيع الحصول على الفائدة الكاملة من اللقاح أثناء استخدام هذه الأدوية".

وأشار أستاذ المناعة بجامعة عين شمس إلى أن عملية التباعد هذه يقررها الطبيب المعالج، وفي نفس الوقت يكون هناك قياس لأعداد كرات الدم البيضاء، وألا يقل عددها عن 2000 أثناء استخدام لقاحات كورونا.

واختتم: "هذا التباعد بين الأدوية يكون في فترة تتراوح من أسبوعين حتى 4 أسابيع".

جرعات معززة للفئات الهشة

تدرس وزارة الصحة والسكان، إدراج ما يسمى بـ الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة لبعض الفئات المستحقة بهدف تعزيز المناعة في مواجهة الفيروس، ووفقا لمصدر مسؤول بالوزارة، فإن هناك دراسة تجرى الآن حول تطعيم ما أسماهم بـ "لفئات الهشة" الذين يعانون من ضعف في المناعة بجرعة ثالثة، وذلك بعد مرور 6 أشهر من الحصول على الجرعتين الأولى والثانية.

وأوضح المصدر، أن الفئات المرشحة لتلقي الجرعة المعززة من اللقاح ستشمل أعضاء الفريق الطبي باعتبارهم في الصفوف الأولى لمواجهة الوباء، وأيضا أصحاب الأمراض المزمنة، وأخيرا كبار السن فوق 65 عاما، باعتبار تلك الفئات هو الأحق في تعزيز قدراتهم المناعية لمجابهة الفيروس، مؤكدا أن مصر تسير وفق قواعد معلنة في التطعيمات من منظمة الصحة العالمية.

زيادة في عدد الإصابات

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 789 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 254060 حتى اليوم، وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 667 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وذكرت الوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 300945 من ضمنهم 254060 حالة تم شفاؤها، و17149 حالة وفاة.

من ناحية أخرى أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، انطلاق حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن»، بمحافظات (المنوفية- الأقصر- السويس)، الأحد، بهدف تشجيع المواطنين ومساعدتهم في التسجيل على الموقع الالكتروني للوزارة لتلقي لقاح فيروس كورونا في نفس اليوم، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.

يذكر أن الحملة انطلقت منذ الأربعاء من الأسبوع الماضي ووصلت إلى محافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الفيوم، الدقهلية، القليوبية، كفر الشيخ، بني سويف، الشرقية، الغربية، المنيا، الإسماعيلية، دمياط، أسيوط، بورسعيد، سوهاج، المنوفية، السويس، البحيرة، قنا، الأقصر)، مناشدًا المواطنين بأهمية التردد على حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن» لتسجيل بياناتهم وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، أو التسجيل من خلال الرابط التالي: https://egcovac.mohp.gov.eg)/) للحصول على اللقاح.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.