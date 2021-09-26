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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحذرو.. أحمد موسى: الموجة الرابعة من كورونا قادمة بقوة

احمد موسى
احمد موسى

طالب الإعلامي أحمد موسى، المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية و ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، مؤكدا أن على الجميع ضرورة تلقي لقاح كورونا ويعد فرصة ذهبية في حرب كورونا.


وأضاف أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن كل التحذيرات تشير إلى أن الموجة الرابعة من كورونا قادمة بقوة، لافتا إلى أن متبقي ما يقرب من شهر قبل الدخول في ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا.


وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الموجة الرابعة من كورونا ذروتها منتصف شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى انه إغلاق الاقتصاديات في العالم لم يكن ايجابيا.


وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن مصر طعمت ملايين من المواطنين بلقاح كورونا، لافتا إلى أنه من الممكن أن يكون هناك جرعة ثالثة من لقاح كورونا العام المقبل.


وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أن مازال لدينا 80 مليون مصري لم يحصلوا على لقاح كورونا.
 

أحمد موسى ارتداء الكمامة التباعد الاجتماعي لقاح كورونا حرب كورونا

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