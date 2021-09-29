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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أول أكتوبر..... مركز الإبداع الموسيقي بجامعة حلوان يبدأ دورات جديدة

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ينظم مركز الإبداع الموسيقي بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان دورة «أكتوبر - ديسمبر» 2021، تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم، القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور كرم ملاك عميد الكلية، وإشراف الدكتورة إبتسام مكرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإدارة الدكتور هيثم سيد مدير المركز.

وتأتي الدورات فى تعليم كل من العزف على آلات البيانو والكمان والجيتار والساكسفون والكلارنيت والريكورد والإكسليفون والعود  والقانون والناى والرق والطبلة والدرامز و الغناء العربى والغربى والصولفيج العربى والغربى وقواعد الموسيقى العربى والغربى، و هذه الدورة ضمن دورات مركز الإبداع المختلفة، حيث يقدم أيضاً دورات غنائية لذوي الاحتياجات، ودورات لهندسة الصوت، ودورات موسيقية لإعداد الخريج الغير متخصص للعمل بمدارس التربية الفكرية وذوي الاحتياجات.

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وأوضحت الدكتورة ابتسام مكرم، أن الدورة تبدأ أول أكتوبر، وأن الأوراق المطلوبة للتقديم هي صورة الرقم القومى وصورتين شخصيتين للكبار أو صورة شهادة الميلاد وصورة الرقم القومى لولى الأمر وصورتين شخصيتين للأطفال، وصورة جواز السفر للأجانب وصورتين شخصيتين، يكون سن المتقدمين أربع سنوات فيما فوق، وتتم الدورة في أيام الجمعة من كل أسبوع، ويتم التقديم بمقر الكلية بالزمالك.

جدير بالذكر أنه قد نظمت وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان ورشتين للأطفال وهما العقد والربط والصباغة، وورشة إعادة التدوير، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة ميسون قطب القائم بعمل عميد الكلية ، وإشراف  الدكتورة داليا فكرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

مركز الإبداع الموسيقي جامعة حلوان كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان العزف اخبار التعليم

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