فرحانه من قلبي.. شاهد أحدث ظهور لـ حلا شيحة رفقة أولادها



نشرت الفنانة حلا شيحة، مجموعة من الصور على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"،



وظهرت حلا شيحة، برفقة أطفالها، في احدث ظهور لهما وعلقت على الصور: "فرحانه من قلبي الحمد لله".



حل الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد الفنانة حلا شيحة، ضيف على برنامج "حروف الجر”، على محطة “نجوم إف إم”.

وتحدث والد حلا شيحة، عن الحجاب وقال:" أذكر مرة من المرات وأنا في العجمي ونازل مع زوجتي إلى الإسكندرية ووجدت مدرسة أطفال في الدخيلة طابور بنات صغار لم يكملوا الـ6 سنوات وكلهم مرتدين حجاب، فأنا صعقت وشعرت أن فيه شئ غير طبيعي، لما بدأوا بعد ذلك يعملوا دعوة الحجاب وكان الغرض من هذه الدعوة المبكرة انهم يريدون كل البنات والستات ان يرتدوا الحجاب حتى ينقل عبر سفارات العالم تقرير يقول إن الشارع المصري كله إخوان أو سلفيين أو إسلام سياسي وهذا نقل فعلا".



كما أضاف: "بدليل أنه لما قامت ثورتنا وخرجت من النجوع والقرى والمحافظات لم يصدقوا، لأن المعلومات لديهم أن الشارع المصري سلفي وإخواني، والغرض ليس دين على الإطلاق ولكن هو الاستحواذ على عقول المرأة لأنها تشكل الأم المصرية”.



وتابع قائلاً: “خفت على بناتي خوف رهيب وقتها بالطبع، وارتداء الحجاب بالشكل الشديد وتغطية الرقبة شيء غريب وأقول هذا من باب الأمانة والصدق لمعنى المواطنة، والتمييز في الشكل يؤثر تأثير سيئ جدا، لما حلا ابنتي ارتدت الحجاب قلت لها سيأتي يوم لما يمتلئ إيمانك أن هذا لا دخل له بالله، ولما عادت عنه لم يؤثر أحد عليها وكانت قرأت طن كتب في هذا الأمر، وهي الآن غير محجبة، الحكاية مش حكاية التمثيل أو غيره، لكن إن الإنسان يكون حرا حقيقيا مفيش أي ضغط معنوي غير سوي يؤثر عليك، الجمال حالة من حالات المتغيرات”.



وأثارت الفنانة حلا شيحة ، جدلا واسعا خلال الأيام الماضية بعد مهاجمتها للفنان تامر حسنى، لطرحه كليب "بحبك" من فيلم "مش أنا"، ونرصد ذلك فى السطور التالية:



بدأت الأزمة مع نشر تامر حسني لكليب أغنية « بحبك » من أحداث فيلم مش أنا، وهو ما ردت عليه حلا شيحة برفض واستنكار وتبعته بحديث عن الفن والأطر الفنية التي ينبغي أن يلتزم بها الجميع.

حلا رفضت مشاهد الكليب وقالت إنها طلبت من تامر حسني حذف بعض اللقطات لكنه لم يلتزم.



ورد تامر حسني وصناع فيلم "مش أنا" على حلا شيحة بأنهم لم يخونوا الاتفاق معها، وهي من احتجبت عنهم ورفضت الرد على مكالماتهم في الفترة الأخيرة.

شطب حلا شيحة من نقابة الممثلين

هجوم حلا شيحة على الوسط الفني، ونصائحها التي لم يقبل بها عدد كبير من الممثلين، سببت استياءً للكثيرين الذين طالبوا بشطبها من النقابة.

واستجاب نقيب الممثلين أشرف زكي وأعلن شطب حلا شيحة نهائيًا من نقابة الممثلين، وهو الأمر الذي قابلته حلا شيحة بالترحيب.

وكتب حلا: "حابة أشكر كل الناس الجميلة علي رسايلهم الجميلة المشجعة.. وحابة أشكر كل الصحافة اللي نشرت فتوى دار الإفتاء النهارده اللي موقفي هو نفس موقفها اللي بيوضح إن التمثيل و الفن عموما زي اي مهنة في الدنيا حلاله حلال وحرامه حرام.. وأنا لا أحب أن اكون جزءا من اي نوع من التطرف سواء باسم الدين او باسم الفن.. ولو نقابة المهن التمثيلية ترفض موقف دار الإفتاء الواضح فهنيئا لي بشطبها لعضويتي".