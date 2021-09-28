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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تعلن التواصل مع أعضاء أوبك

أوبك
أوبك

كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي عن استمرار الاتصالات مع الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" حول أسعار النفط، وبحث جميع السبل المتاحة لمعالجة كلفة الخام.

 

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ارتفاع أسعار النفط وسط أزمة عالمية .. وصدمة داخل أوبك

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الثلاثاء المقبل.. أوبك تعرض في تقريرها السنوي آفاق صناعة النفط عالميًا

وجاءت تصريحات بساكي بعد أن تجاوز سعر خام برنت الـ80 دولارا للبرميل للمرة الأولى في نحو ثلاث سنوات.

 

وأكدت أن الولايات المتحدة تواصل العمل مع الشركاء الدوليين بمن فيهم "أوبك" حول أهمية الأسواق التنافسية والتسعير، إضافة إلى الجهود المبذولة لدعم التعافي الاقتصادي.

 

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تعمل على كافة الجبهات لخفض أسعار النفط، وأضافت: "أؤكد لكم أننا لا نتفاعل مع "أوبك" فحسب، بل ندرس كل الاحتمالات لخفض كلفة النفط".

اسعار النفط الولايات المتحدة البيت الأبيض سعر خام برنت اوبك

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