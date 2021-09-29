الأدوات موجودة.. علي جمعة: لا علاقة لتجديد الخطاب الديني بالثوابت|فيديو

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن تجديد الخطاب الديني يحتاج إلى جهد وعمل وعلم وخطة وزمن للتنفيذ .

وأضاف علي جمعة في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة "الأولى الفضائية": "تجديد الخطاب الديني يُنتج إنسانًا حضاريًا يواجه العالم بلغته ويُوصل أفكاره للناس أجمعين".

وتابع علي جمعة: "أدوات تجديد الخطاب الديني متواجدة ولكن القضية تحتاج إلى حافز لبدء التطبيق على أرض الواقع".

ولفت علي جمعة: "كل عصر له مصطلحاته ومفاهيمه التي تسهل طرق إيصال الأفكار"، مضيفًا: "تجديد الخطاب الديني لا يعني وحيًا جديدًا أو تلاعبًا في الثوابت والعقائد".

وأكمل علي جمعة: "تجديد الخطاب الديني يعني إعادة صياغة المفاهيم وإعادة ترتيب المفاهيم كي تصل المعلومات الدينية للناس ولا علاقة لتجديد الخطاب الديني بالثوابت".