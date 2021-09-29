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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء تفريج الهم للغير.. 7 كلمات لا يردها المولى عز وجل

دعاء تفريج الهم للغير
دعاء تفريج الهم للغير

دعاء تفريج الهم للغير.. الهم أو الحزن أو الكرب أو الضيق أمور تختلف مسمياتها إلا أنها تعبير عن حالة يستحيل للإنسان أن يجتازها إلا بصبر شديد ويقين أعظم بأن الله سبحانه وتعالى بيده تغير الأمر وأن يعبر به من حال إلى حال، ووسط أجواء غلب على بعضها كثرة الهم يجد البعض نفسه محاصراً من كل جانب وكأنه قد ضاقت به الأرض على رحابتها، وعجز عقله عن التدبير وغلبه اليأس.

دعاء تفريج الهم للغير.. والهم هو جند من جنود الرحمن وأكثرها شدة حيث روي عن الإمام علي كرم الله وجهه أنه قال: أشَدّ خَلْق رَبك عَشرة : الجبال ، والحديد يَنْحَت الجبال ، والنار تأكل الحديد ، والماء يُطفئ النار ، والسحاب المسخر بين السماء والأرض يحمل الماء ، والريح تُقِلّ السحاب ، والإنسان يتقي الريح بِيده ويَذهب فيها لحاجته ، والسُّكْر يغلب الإنسان ، والنوم يغلب السُّكر ، والهم يمنع النوم ؛ فأشَدّ خَلْق ربك الْهَمّ".

وقت دعاء الفرج

في الثلث الأخير من الليل ساعة إجابة، لا يرد الله فيها عباده، بل يناجيهم ليدعوه بما يريدون من تفريج الهموم وكشف الضر، فالله وحده القادر على تفريج الهموم والكروب.

ومَنْ يعاني الكرب والهّم والغم والدَيْن، بأنه عليه أن يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلى ركعتين ويدعو الله.

ومن أصابه كرب وهم وغم عليه أن يردد بدعاء: «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت».

دعاء تفريج الهم للغير

- اللهم غير حاله وأبدله حال خيراً من حاله واجعل له نصيباً من الرزق الحلال والعمل الحلال يا الله.

- اللهم بارك له في عمره وفي صحته واجعله من عبادك المفلحون يا الله، اللهم أكرمه كرماً واسعاً وارزقه رزقاً واسعاً يا الله، اللهم إنه قد مر بالكثير من الصعاب فخذ بيده إليك يا الله وأحسن حاله يا رحمن.

- اللهم ارزقه بالخير وعوضه عما رأته من صعوبات كثيرة ومتكررة في حياته، اللهم اجعل له منزلة عالية عندك وارزقه الفردوس الأعلى وارزقنا رضاك يا رحمن.

- اللهم إني أدعوك أن ترزقه الخير عاجله وآجله ما أعلمه وما لا أعلمه يا الله، وأصرف عنه الشر كله عاجله وآجله ما أعلمه وما لا أعلمه يا الله.

- اللهم احفظه من كل شر وابعد عنه المشاكل ووسواس الشيطان يا رحيم.

- اللهم حبب فيه خلقك ورضي عنه وأرضيه يا رحمن، واجعله من عبادك الصالحين والمتقين يا رحمن.

- اللهم يسر له كل عسير، وارزقه من خيرك وابعد بينه وبين كل ما يؤذيه يا الله، اللهم ارحمه من المشاكل والشرور وباعد بينه وبين الفتن والمعاصي وكل ما يعصيك يا الله.

دعاء تفريج الهم للنفس

- لا إله إلا الله العظيم الحليم، لاإله إلا الله رب العرش العظيم، أسألك بكل أسمائك وصفاتك أن تفرج كربي وهمي اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت.

- اللَّهمَّ اكفِني بحلالِك عن حرامِك واغنِني بفضلِك عمَّن سواك.

- اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ، وربَّ العرشِ العظيمِ، ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ، أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ، وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ، مُنزِلَ التَّوراةِ، والإنجيلِ، والفُرقانِ، فالقَ الحَبِّ والنَّوى، أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه، أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ، وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ، اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ.

 - اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ ، وتذِلُّ مَن تشاءُ ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ . رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما ، تعطيهما من تشاءُ ، وتمنعُ منهما من تشاءُ ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك.

- اللهم إني أعوذُ بكَ منَ الهمِّ والحزَنِ، وأعوذُ بكَ منَ العجزِ والكسلِ، وأعوذُ بكَ منَ الجُبنِ والبخلِ ؛ وأعوذُ بكَ مِن غلبةِ الدَّينِ وقهرِ الرجالِ.

- اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ منَ الْهدمِ ، وأعوذُ بِكَ منَ التَّردِّي ، وأعوذُ بِكَ منَ الغرَقِ والحريقِ ، وأعوذُ بِكَ أن يتخبَّطني الشَّيطانُ عندَ الموتِ ، وأعوذُ بِكَ أن أموتَ في سبيلِكَ مُدبرًا وأعوذُ بِكَ أن أموتَ لديغًا.

 - اللهم إني أعوذ بك من جَهْدِ البلاءِ ودركِ الشقاءِ وسوءِ القضاءِ وشماتةِ الأعداءِ. 

- اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ من زَوالِ نعمتِكَ، وتحويلِ عافَيتِكَ، وفُجاءةِ نقمتِكَ، وجميعِ سُخْطِكَ. 

- لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ والأرْضِ، ورَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ.

 - لا إلهُ إلَّا اللهُ الحَلِيمُ الكَرِيمُ ، لا إلهَ إلَّا اللهُ العليُّ العَظِيمُ ، لا إلهُ إلَّا اللهُ رَبُّ السَّماوَاتِ السَّبْعِ و رَبُّ العرشِ العظيمِ.

 - اللهُ؛ اللهُ ربي ، لا أُشركُ به شيئًا.

 - اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي.

- اللَّهمَّ رَحمَتَكَ أرْجو، فلا تَكِلْني إلى نَفْسي طَرْفةَ عَيْنٍ، أصْلِحْ لي شَأْني كُلَّهُ، لا إلهَ إلَّا أنتَ.

دعاء فك الكرب والهم والحزن

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن مَنْ يعاني الكرب والهّم والغم والدَيْن، يقول "لاحول ولاقوة إلا بالله ، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين".

وأضاف عاشور، خلال لقائه بقناة الناس، أن من أصابه كرب وهم وغم عليه أن يردد بدعاء: «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت».

وتابع : وهناك الكثير من الأدعية فى فك الكرب والهم وهى " لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، وأفوض أمري الى الله إنى الله بصيرًا بالعباد".

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