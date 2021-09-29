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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة| حمم بركان لا بالما تصل المحيط الأطلسي.. شاهد

حمم بركان لا بالما
حمم بركان لا بالما تصل إلى المحيط الأطلسي

وصلت الحمم البركانية، من بركان جزيرة لا بالما الإسبانية، إلى المحيط الأطلسي، مساء الثلاثاء؛ بعد 9 أيام من بدء تدفقها على الجزيرة.

 

وثار بركان فوق جزيرة لا بالما، إحدى جزر الكناري الإسبانية، يوم الأحد الماضي، ما أدى لإجلاء 6000 شخص من مسار الأنهار من الحمم البركانية المنصهرة المتدفقة من البركان فيما يقول العلماء إن تدفق الحمم البركانية قد يستمر لأسابيع أو شهور.

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق تدفق الحمم البركانية من بركان جزيرة لا بالما الإسبانية إلى المحيط الأطلسي.

 

وتوقع المسؤولون منذ أيام وصول الحمم البركانية إلى المحيط الأطلسي، لكن الانفجارات كانت غير منتظمة، كما يثير وصول بركان لا بالما لمياه المحيط؛ مخاوف من حدوث انفجارات وانبعاث غازات سامة.

 

وتعرض تدفق الحمم البركانية، الذي كان مستقرا خلال الأسبوع الماضي، لتغييرا خلال عطلة نهاية الأسبوع وزادت سرعته حيث غزت الحمم عدد من البلدات ودمرت المباني.

 

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ويعتقد الخبراء أن اختلاط الحمم البركانية بماء البحر سيؤدي إلى تبريد سريع للسائل المالح، مما يتسبب في مجموعة من العواقب الأخرى، مثل ظهور السحب الحمضية الكبيرة أو تشكيل الغازات، كما يمكن أن يتسبب المطر الحمضي في أضرار للجلد والعين إضافة إلى مشاكل الجهاز التنفسي.

 

وقد دمرت الحمم البركانية الناتجة عن الانفجار، الذي بدأ في 19 سبتمبر، 589 مبنى و21 كيلومترا من الطرق في لا بالما.

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