كارثة| حمم بركان لا بالما تصل المحيط الأطلسي.. شاهد

وصلت الحمم البركانية، من بركان جزيرة لا بالما الإسبانية، إلى المحيط الأطلسي، مساء الثلاثاء؛ بعد 9 أيام من بدء تدفقها على الجزيرة.

وثار بركان فوق جزيرة لا بالما، إحدى جزر الكناري الإسبانية، يوم الأحد الماضي، ما أدى لإجلاء 6000 شخص من مسار الأنهار من الحمم البركانية المنصهرة المتدفقة من البركان فيما يقول العلماء إن تدفق الحمم البركانية قد يستمر لأسابيع أو شهور.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق تدفق الحمم البركانية من بركان جزيرة لا بالما الإسبانية إلى المحيط الأطلسي.

Video of the lava from the #LaPalma volcano flowing into the Atlantic Ocean 🌋🌊 pic.twitter.com/h49sg3htCt — Gran Canaria Blog | Vikki 🌴☀️ (@GranCanariaBlog) September 28, 2021

وتوقع المسؤولون منذ أيام وصول الحمم البركانية إلى المحيط الأطلسي، لكن الانفجارات كانت غير منتظمة، كما يثير وصول بركان لا بالما لمياه المحيط؛ مخاوف من حدوث انفجارات وانبعاث غازات سامة.

Observamos en directo el avance de las lavas hasta el pie del acantilado costero que proceden de la colada sur del volcán de La Palma.



Se está generando un impresionante depósito de más de 50 m de altura.#VulcanaIII_0921 @IEOoceanografia pic.twitter.com/jpRn9JIQ4G — Geociencias Marinas (IEO) (@gemar_ieo) September 28, 2021

وتعرض تدفق الحمم البركانية، الذي كان مستقرا خلال الأسبوع الماضي، لتغييرا خلال عطلة نهاية الأسبوع وزادت سرعته حيث غزت الحمم عدد من البلدات ودمرت المباني.

ويعتقد الخبراء أن اختلاط الحمم البركانية بماء البحر سيؤدي إلى تبريد سريع للسائل المالح، مما يتسبب في مجموعة من العواقب الأخرى، مثل ظهور السحب الحمضية الكبيرة أو تشكيل الغازات، كما يمكن أن يتسبب المطر الحمضي في أضرار للجلد والعين إضافة إلى مشاكل الجهاز التنفسي.

وقد دمرت الحمم البركانية الناتجة عن الانفجار، الذي بدأ في 19 سبتمبر، 589 مبنى و21 كيلومترا من الطرق في لا بالما.