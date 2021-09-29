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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

تحذيرات خطيرة من توابع بركان لا بالما

صدى البلد

منذ عدت أيام انفجر بركان ضخم في جزيرة لا بالما وتتالت انبعاثات هذا البركان القوي لعدة أيام وبصورة مرعبة، مما دفع خدمات الطوارئ في عدد من  البلدان تحذيرًا خطيرًا حيث اقتربت حمم بركان من البحر في جزيرة لا بالما الإسبانية.

 

قال مسؤولو جزر الكناري إن الحمم البركانية التي يبلغ ارتفاعها 1250 درجة مئوية قد تلامس المحيط الأطلسي ، مما قد يتسبب في حدوث انفجارات وإرسال سحب من الغازات السامة في الهواء ، وفقًا لما ذكرته صحيفة ميرور.

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حذّر العلماء من أن الاختلاط بين الحمم البركانية والبحر سينتج أعمدة من بخار الماء المحملة بحمض الهيدروكلوريك، تم احتجاز حوالي 300 من السكان المحليين في المناطق الساحلية في سان بوروندون ومارينا ألتا وباجا ولا كونديسا في منازلهم حيث من المرجح أن تؤدي لحظة الاتصال بين الحمم البركانية والبحر إلى حدوث انفجارات وانبعاث سحب من غاز الكلور.

 

مع استمرار الانفجارات ، تم حث الناس على البقاء في المنزل، مع إبقاء أبوابهم ونوافذهم مغلقة أثناء مراقبة الوضع.

وغرّدت خدمات الطوارئ في الجزيرة: "نظرًا لاحتمال وصول الحمم البركانية إلى البحر في الساعات المقبلة في منطقة تازاكورتي الساحلية ، وتوقعات بانبعاثات غازية ضارة بالصحة ، تأمر لجنة طوارئ بركان جزر الكناري بإغلاق سان بوروندون ومارينا ألتا ومارينا باجا ولا كونديسا".

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كما شدّدت على أنه يجب على السكان اتباع تعليمات السلطات والبقاء في منازلهم ، مع إغلاق الأبواب والنوافذ، حتى يمكن تقييم الوضع.

وقد  صنفت الحكومة الإسبانية لا بالما على أنها منطقة كوارث مما أدى إلى دعم طارئ وتدابير دعم أخرى.
 

حمم بركان

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