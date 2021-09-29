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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أخبار العالم| مستشار بايدن يزور القاهرة.. حمم بركان لا بالما تصل إلى البحر.. فرنسا تشدد إجراءات منح التأشيرات لمواطني المغرب العربي

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير الآتي:

سوليفان يلتقي السيسي وأزمة سد النهضة على طاولة المناقشات

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان سيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة يوم الأربعاء، حيث سيبحثان الأوضاع في ليبيا والتوترات مع إثيوبيا، وكذلك الدور المصري في الحفاظ على السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

حمم بركان لا بالما تصل المحيط الأطلسي.. شاهد

وصلت الحمم البركانية، من بركان جزيرة لا بالما الإسبانية، إلى المحيط الأطلسي، مساء الثلاثاء؛ بعد 9 أيام من بدء تدفقها على الجزيرة.

قرار فرنسا بشأن شروط منح التأشيرات يفجر ثورة غضب مغاربية

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن قرار فرنسا بتشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس، جاء بمثابة الصاعقة للمغاربة، ما فجر ثورة غضب وانتقادات واسعة.

فرنسا تشدد شروط منح التأشيرات لمواطني 3 دول عربية

أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني 3 دول عربية، هي المغرب والجزائر وتونس.

كوريا الشمالية تختبر صاروخًا جديدًا أسرع من الصوت

أعلنت كوريا الشمالية إجراء تجارب بإطلاق صاروخ جديد، الثلاثاء، تفوق سرعته سرعة الصوت، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

انقطاع الكهرباء في الصين.. ما سبب الأزمة؟

بينما تتعافى الصين من أزمة شركة "إيفرجرين" الاقتصادية؛ تشهد مقاطعات رئيسية في البلاد، انقطاعا للتيار الكهربائي، مع نقص في إمدادات الطاقة، أصاب المصانع، وامتد منها إلى المنازل.

مجلس الوزراء السعودي يصدر 6 قرارات جديدة

عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته - عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية.

رويترز: أمريكا طالبت الصين بخفض مشتريات النفط من إيران

قال مسؤولون أمريكيون وأوروبيون إن الولايات المتحدة تواصلت دبلوماسيا مع الصين لخفض مشترياتها من النفط الخام الإيراني. . في وقت تسعى فيه واشنطن لإقناع طهران باستئناف المحادثات حول الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

ولاية فلوريدا تقيم دعوى قانونية ضد سياسة إدارة بايدن للهجرة
أقامت ولاية فلوريدا الأمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس جو بايدن بسبب اتهامها لها باتباع سياسة غير قانونية بشأن المهاجرين.

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