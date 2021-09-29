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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موقع أمريكي: سوليفان سيلتقي السيسي وأزمة إثيوبيا على طاولة المناقشات

سوليفان يلتقي الرئيس
سوليفان يلتقي الرئيس السيسي في القاهرة الأربعاء

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان سيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة يوم الأربعاء، حيث سيبحثان الأوضاع في ليبيا والتوترات مع إثيوبيا، وكذلك الدور المصري في الحفاظ على السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن سوليفان سيتوجه إلى مصر لمناقشة دعم الانتخابات الليبية والأمن الإقليمي في القرن الأفريقي بما في ذلك قضية سد النهضة.

وقال البيت الأبيض إن "سوليفان سيسافر برفقة منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، إلى القاهرة، لعقد اجتماعات رسمية غدا".

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وأكد البيان أن "الوفد الأمريكي سيناقش مع المسؤولين المصريين دعم الانتخابات الليبية والأمن الإقليمي، بما في ذلك في القرن الأفريقي".

وسيناقش مستشار الأمن القومي الأمريكي، دور مصر في تعزيز الأمن والازدهار لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.

وزار سوليفان السعودية والإمارات هذا الأسبوع برفقة المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج ومبعوث الرئيس جو بايدن إلى الشرق الأوسط بريت ماكجورك.

سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي السيسي البيت الأبيض القاهرة ليبيا

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