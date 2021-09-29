أبرزها مؤهل عالٍ.. 6 شروط للحصول على عضوية نقابة الإعلاميين بالقانون

قانون نقابة الإعلاميين أحد أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب السابق، حيث استهدف القانون العمل على الارتقاء بالمستوى المهنى للإعلاميين وفق ضوابط ومعايير مهنية ملزمة والحفاظ على كرامة المهنة، والدفاع عن المشتغلين بها، ومتابعة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها.

كما يستهدف القانون الصادر بالرقم 93 لسنة 2016، ضمان حرية الإعلامى فى أداء رسالته وكفالة حقوقه ، والعمل على حماية هذه الحقوق أثناء ممارسته لمهنته أو فى حالات الفصل أو المرض أو التعطل عن العمل أو العجز، علاوة على دعم التعاون بين أعضاء النقابة، وتقوية روح الزمالة ، والعمل على تسوية المنازعات التى تنشأ فيهما بينهم.

شروط العضوية



نصت المادة 7 من القانون على أن يشترط في من يكون عضوا فى النقابة ما يأتى:



1- أن يكون مصريًا.

2 - أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.

3 - أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ.

4 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

5 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

6 - ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى

حالات انتهاء العضوية

تنتهى العضوية فى النقابة فى أى من الحالات الآتية:

1- الوفاة.

2- إذا فقد العضو شرطًا من شروط العضوية الواردة بهذا القانون.

3- إذا شطب اسم العضو من النقابة بحكم أو بقرار تأديبى طبقًا لأحكام القانون.

وعلى لجنة القيد مراجعة جداول النقابة مرتين على الأقل سنويًا لتنقيتها برفع الأسماء اللازم رفعها من الجداول أو تعديل قيدها ولذوى الشأن طلب تنقية جداول النقابة، وتبين اللائحة الداخلية كيفية عرض جداول النقابة وتقنيتها ومواعيد ذلك.

وطبقا للقانون، تحظر ممارسة النشاط الإعلامى على غير المقيدين بجداول النقابة أو الصادر لهم تصريح مؤقت بذلك

و يحكم عمل الإعلامى ميثاق شرف إعلامى, يعده مجلس الإدارة ويصدر بقرار من الجمعية العمومية بموافقة ثلثى الأعضاء, ويُنشر فى الجريدة الرسمية, على أن يُعرض على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فور تشكيله لأخذ رأيه.

ويكون الميثاق ملزمًا للإعلاميين وتتم مساءلة أعضاء النقابة تأديبيًا عن الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكامه وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية بحسب الأحوال.

مبادئ الميثاق

يتضمن ميثاق الشرف الإعلامى مدونة للسلوك المهنى، والمبادئ والالتزامات التى تحكم عمل الإعلامى بما يضمن حق المجتمع فى إعلام مهنى مسئول وتشمل على الأخص القواعد والأحكام الآتية:

1 - الالتزام ببث وإذاعة الحقائق من مصادرها دون تجهيل والتحقق من سلامتها والبعد عن نشر الأخبار الكاذبة أو الشائعات.

2 - الالتزام بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة أو الطعن فى أعراض الأفراد أو التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين, أو تبنى أو نشر خطاب يحض على الكراهية.

3 - كفالة حرية الرأى والتعبير وحق الرد, وعرض الرأى والرأى الآخر, وعدم الاجتزاء.

4 - احترام النظام العام والآداب العامة ومقتضيات الأمن القومى.

5 - التأكيد على المسئولية الاجتماعية للإعلاميين فى خدمة قضايا المجتمع.

عقوبة المخالفين

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من مارس نشاطًا إعلاميًا بالمخالفة لقواعد القيد بجداول النقابة المقررة فى هذا القانون, ويعاقب بذات العقوبات كل من تحايل أو أدلى ببيانات أو معلومات غير صحيحة للقيد بجداول النقابة, أو انتحل صفة إعلامى, أو أخفى معلومات عن النقابة تؤثر سلبًا على حقوقها, ويؤول ما يعادل حصيلة الغرامة لصالح النقابة.

و يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى, فى الجهات غير الحكومية, بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، إذا سمح لأحد الأفراد من غير المقيدين بجداول النقابة بممارسة النشاط الإعلامى.

وللمحكمة فى هذه الحالة الحكم بغلق المنشأة التى قامت بذلك، وحرمان المحكوم عليه من ممارسة النشاط الإعلامى داخل جمهورية مصر العربية، وذلك خلال المدة التى تحددها المحكمة.

وفى العود تضاعف الغرامة، ويكون الغلق وجوبيًا إذا ما ارتكبت المخالفة للمرة الثانية، وذلك خلال المدة التى حددها المحكمة،وفى جميع الأحوال تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المخالفات.