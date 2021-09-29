عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب غزل المحلة السابق يحتفل بزفافه في بيلا

حفل زفاف لاعب غزل
حفل زفاف لاعب غزل المحلة السابق

احتفل حاتم سمير لاعب غزل المحلة وكفر الشيخ السابق، ولاعب نادي بلطيم الحالي، بحفل زفافه ، وذلك بقاعة الجوهرة بنادي بيلا الرياضي.

وحرص نجوم كرة القدم، وخاصة لاعبي أندية بيلا و بلطيم وكفر الشيخ وغزل المحلة  على حضور حفل الزفاف وتقديم التهنئة، والتقاط الصور التذكارية مع حاتم سمير، وسط فرحة وسعادة غامرة بين الجميع.

ورقص العروسان مع أصدقائهما على أنغام الموسيقى والـ «دي جى»، وأغاني المهرجانات التي أضفت على الحفل أجواءً من البهجة والسعادة.

وموقع «صدى البلد» الإخباري يهنئ العروسين بالزفاف السعيد، متمنيا لهما حياة زوجية سعيدة وبالرفاء والبنين.

received_449587013044384
received_449587013044384
received_240050308079884
received_240050308079884
زفاف حفل زفاف تهنئة كرة القدم نجوم كرة القدم غزل المحلة كفر الشيخ الصور التذكارية

موضوعات متعلقة

وكيل تعليم كفر الشيخ: نعمل بروح الفريق الواحد واستعدادات مكثفة للعام الدراسي الجديد

محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال مصارعة المشروع القومي للموهبة

عيد مرسال رئيسا للنقابة العامة لعمال الزراعة والصيد والري

بالأسماء.. حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية بمركز ومدينة كفر الشيخ

جامعة كفر الشيخ تنظم دورة لتنمية مهارات الجوالين الكشفية والإرشادية.. صور

بحضور المحافظ.. رئيس جامعة كفر الشيخ: إمكانياتنا وباحثونا في خدمة المجتمع المحلي

محافظ كفر الشيخ يقدم العزاء في ضحايا حريق منزل قرية أبو تمادة

جامعة كفر الشيخ تستضيف المهرجان الرياضي للأسر الطلابية بمشاركة الجامعات الحكومية

ترشيحاتنا

خاص بمعاهدة أوكوس الدفاعية.. روسيا تطلب معلومات من أمريكا وأستراليا وبريطانيا

بدء تطبيق مواعيد غلق المحلات غدا.. 20 ألف جنيه غرامة تقديم الشيشة بدون ترخيص

علاج مجرب للعصب السابع بالأدوية وبالقرآن

ملابس وأحذية وسايبركواد.. تسلا تحضر مفاجأة لعملائها بعلامة تجارية جديدة

يعتني بالأطفال ويحرس المنزل.. أمازون تكشف عن روبوتها المنزلي «أسترو»

رئيس هيئة قناة السويس: حققنا إيرادات تجاوزت 4 مليارات دولار في 8 أشهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد| لحظة اشتعال النيران داخل منطقة مطاعم جليم بالإسكندرية

دهستها سيارة نقل وأمر الرئيس بعلاجها.. والد الطفلة منة الله يعلن وفاة ابنته

بشرى للزملكاوية.. أون تايم سبورت تنقل كأس العالم للأندية لكرة اليد

غدا..غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم من الـ 10 مساء

مشادة مع كارتيرون..شوبير يعلن تمرد لاعبي الزمالك عن خوض التدريبات

كل ما تريد معرفته عن مخالفات المرور والتظلم عليها

طلعت يوسف يعلن أول الراحلين عن الإسماعيلي

30 يوما.. تعرف على التحويلات المرورية بالقاهرة لتنفيذ توسعة الطريق الدائري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ويل سميث يخطف الأنظار بجلسة تصوير كلاسيكية.. صور

الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون يتألقان في العرض الخاص لفيلم جيمس بوند الجديد No Time to Die

بكاء وانهيار 7 ملايين .. مشاهد لا تنسى في جنازة عبد الناصر

شاهد.. توافد نجوم فيلم جيمس بوند الجديد على السجادة الحمراء للعرض الخاص

فيديو

كل لقاح في يد .. آثار الجمع بين لقاح كورونا ومصل الإنفلونزا

من الطلاق إلى هي دلوقتي غير محجبة.. تصريحات والد حلا شيحة المثيرة

فيديوجراف| السالمونيلا تعود.. انتشار وباء في 29 ولاية أمريكية

فيديو جراف| سرعة جنونية.. سباق التريلات يثير الذعر بمدينة نصر

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «2»

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: استوصوا بهن.. كيف نرى السيدة المطلقة؟

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ