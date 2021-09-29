لاعب غزل المحلة السابق يحتفل بزفافه في بيلا

احتفل حاتم سمير لاعب غزل المحلة وكفر الشيخ السابق، ولاعب نادي بلطيم الحالي، بحفل زفافه ، وذلك بقاعة الجوهرة بنادي بيلا الرياضي.

وحرص نجوم كرة القدم، وخاصة لاعبي أندية بيلا و بلطيم وكفر الشيخ وغزل المحلة على حضور حفل الزفاف وتقديم التهنئة، والتقاط الصور التذكارية مع حاتم سمير، وسط فرحة وسعادة غامرة بين الجميع.

ورقص العروسان مع أصدقائهما على أنغام الموسيقى والـ «دي جى»، وأغاني المهرجانات التي أضفت على الحفل أجواءً من البهجة والسعادة.

وموقع «صدى البلد» الإخباري يهنئ العروسين بالزفاف السعيد، متمنيا لهما حياة زوجية سعيدة وبالرفاء والبنين.

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