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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

متأثرا بإصابته.. وفاة طفل بائع غزل بنات أسفل عجل طفطف بكورنيش مطروح

مستشفى مطروح العام
مستشفى مطروح العام
ايمن محمود

لقي طفل يعمل بائع غزل بنات، متأثرا بإصابته بعد اصطدام الطفطف السياحى به على كورنيش مرسي مطروح .

 تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح ، اخطارا  بتعرض طفل  لحادث دهس من  الطفطف السياحى على كورنيش مدينة  مرسي  مطروح.

على الفور انتقلت سيارات الاسعاف الى موقع الحادث .

واستقبلت مستشفى مطروح الطفل حسن .م يعمل بائع لغزل البنات والذى فشلت كافة جهود الاطباء من انقاذ حياته وتوفى متاثرا باصابته وتم تحلرير المحضر اللازم .

وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة بمطروح .

 و سادت حالة من الحزن على  مواقع التواصل الاجتماعي على الطفل المتوفى خاصة وانه كان مكافح  ويساعد والدة  فى توفير احتياجات الأسرة.

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