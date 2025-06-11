متأثرا بإصابته.. وفاة طفل بائع غزل بنات أسفل عجل طفطف بكورنيش مطروح

لقي طفل يعمل بائع غزل بنات، متأثرا بإصابته بعد اصطدام الطفطف السياحى به على كورنيش مرسي مطروح .

تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح ، اخطارا بتعرض طفل لحادث دهس من الطفطف السياحى على كورنيش مدينة مرسي مطروح.

على الفور انتقلت سيارات الاسعاف الى موقع الحادث .

واستقبلت مستشفى مطروح الطفل حسن .م يعمل بائع لغزل البنات والذى فشلت كافة جهود الاطباء من انقاذ حياته وتوفى متاثرا باصابته وتم تحلرير المحضر اللازم .

وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة بمطروح .

و سادت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي على الطفل المتوفى خاصة وانه كان مكافح ويساعد والدة فى توفير احتياجات الأسرة.