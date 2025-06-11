معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان بقرى كفر الزيات.. صور

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية اليوم عن نجاح تدشين جمعية الاورمان فى تنظيم معرض ملابس لدعم 450 أسرة من الاسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجًا بقرى بلشاي وقسطا وعزبة الشوربجي بمركز كفرالزيات فى محافظة الغربية، وذلك تنفيذأ لتعليمات اللواء أشرف الجندى، محافظ الغربية.

جهود تضامن الغربية



وأكدت حسناء ابراهيم، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، ان تنظيم المعرض .

كما يأتي ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا بالمحافظة.

من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان تنظيم المعرض الهدف منه ادخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية بالغربية ، والتخفيف عن كاهلهم، مشدداً على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

معارض الملابس



مشيرًا إلي أن هذه الأنشطة تتم بإشراف وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة في اختيار الحالات الأكثر استحقاقات لتقديم لهم العديد من المساعدات العينية لرفع المعاناة عنهم.

وأشاد شعبان، بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية تحت قيادة حسناء ابراهيم لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذى تقوم به على أرض المحافظة خاصة ما تقوم به فى برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين .