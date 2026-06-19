حسام حسن: هدفنا الفوز على نيوزيلندا لإسعاد الجماهير

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه راضٍ عن أداء اللاعبين أمام منتخب بلجيكا في المباراة الأخيرة، رغم عدم رضاه عن النتيجة التي انتهت بالتعادل، مشيرًا إلى أن الفريق كان يستحق الأفضل.

وقال حسام حسن، خلال تصريحاته عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، إنه تحدث مع اللاعبين بعد المباراة، مؤكدًا ضرورة التركيز الكامل على المواجهة المقبلة واعتبارها خطوة مهمة في مشوار المنتخب بالبطولة.

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر أن الهدف الأساسي هو تحقيق الفوز في لقاء نيوزيلندا، ليكون الانتصار الأول للفراعنة في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال، مشددًا على أن الجميع داخل الفريق يعمل بروح واحدة من أجل إسعاد الجماهير المصرية.