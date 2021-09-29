سعيد الحربي يشارك في مسرحية جمر اللحظة

يشارك الفنان سعيد الحربي، في العرض المسرحي «جمر اللحظة»، المقرر عرضه على خشبة مسرح الهوسابير، عقب الانتهاء من البروفات النهائية الخاصة به.

العرض يناقش العديد من الأزمات، التي يواجهها الشباب في بداية حياتهم العملية، وكيفية الخروج منها بطريقة كوميدية، تسبب حالة من المرح والسعادة وسط أجواء الضغوط الحياتية.

«جمر اللحظة»، من المقرر عرضه في بداية نوفمبر المقبل، ويجوب عدد من المحافظات المصرية.

العرض يشارك فيه مجموعة من الفنانين الشباب، خريجي مبادرة "ابدا حلمك" التي أطلقتها وزارة الثقافة خلال الفترة الماضية، وحققت نجاحات كبيرة، من خلال اكتشاف عدد من المواهب الشابة في مجال التمثيل من المحافظات المختلفة.