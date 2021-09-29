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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

سعيد الحربي يشارك في مسرحية جمر اللحظة

الفنان سعيد الحربي
الفنان سعيد الحربي

يشارك الفنان سعيد الحربي، في العرض المسرحي «جمر اللحظة»، المقرر عرضه على خشبة مسرح الهوسابير، عقب الانتهاء من البروفات النهائية الخاصة به.

 

العرض يناقش العديد من الأزمات، التي يواجهها الشباب في بداية حياتهم العملية، وكيفية الخروج منها بطريقة كوميدية، تسبب حالة من المرح والسعادة وسط أجواء الضغوط الحياتية.

 

«جمر اللحظة»، من المقرر عرضه في بداية نوفمبر المقبل، ويجوب عدد من المحافظات المصرية.

 

العرض يشارك فيه مجموعة من الفنانين الشباب، خريجي مبادرة "ابدا حلمك" التي أطلقتها وزارة الثقافة خلال الفترة الماضية، وحققت نجاحات كبيرة، من خلال اكتشاف عدد من المواهب الشابة في مجال التمثيل من المحافظات المختلفة.

الفنان سعيد الحربي العرض المسرحي جمر اللحظة مسرح الهوسابير البروفات النهائية الخاصة يواجهها الشباب ف

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