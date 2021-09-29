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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير يكشف عن مكمل يساعد على تقليل السعرات الحرارية بالجسم

تقليل السعرات الحرارية
تقليل السعرات الحرارية بالجسم

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن هناك 35 كورسًا لعلاج مرض السمنة تناسب كافة الحالات والفئات والأعمار، مشيرًا إلى أن مكمل "البيستا" يعالج السمنة من خلال تنظيم حركة الأكل داخل الأمعاء.
 

وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية نورين شحاتة، أن "البيستا" يؤدي إلى خروج الطعام من الجسم بدون امتصاص، وهذا يقلل السعرات الحرارية، ويساعد على علاج الإمساك، خاصة وأن "البيستا" يحتوي على العديد من الألياف.

ولفت أن المنتج الغذائي "بيستا " يحتوي على عنصر السيلييوم، والألياف الغذائية ، والتي تساعد في تنظيم حركة الأمعاء، وهضم الطعام ، وإخراجه.، مشيرا إلى أن " السيليوم " له القدرة على امتصاص الدهون .

وأشار استشاري النباتات الطبية إلى أن مادة " السيلييوم " تساعد على تقليل امتصاص الدهون ، موضحا أن " بيستا " مرخص من وزارة الصحة المصرية ، وهو جزء من كورس التخسيس الذي تقدمه الدكتورة دعاء سهيل  .

وفي تصريحات سابقة، قال استشاري النباتات الطبية  إن نبات "بيستا" يزيد معدل الحرق بدون أي مجهود، وبدون أي أعراض جانبية، وبذلك ينخفض وزن مريض السمنة بدون أي حرمان.


وأشار استشاري النباتات الطبية، إلى أن كورس " بيستا " يساعد على امتصاص الدهون والنشويات من الدم ، وذلك تجنبا لرفع نسبة السكر بالدم ، وكذلك الكوليسترول .

مكمل البيستا يعالج السمنة نظيم حركة الأكل حياتك صحتك يقلل السعرات الحرارية

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