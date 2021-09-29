الزي المدرسي وأزمة كل عام.. أولياء الأمور: شراؤه من داخل المدرسة والمفاجأة السعر حسب المقاس

مع اقتراب العام الدراسى الجديد، تظهر أعباء جديدة للعائلات المصرية تتمثل فى تجهيز متطلبات المدرسة من ملابس وأدوات وغيرها، ولكن ارتفاع أسعار الزى هذا العام زاد من العبء الملقى على أولياء الأمور، بعد أن تحول الزى المدرسى إلى "سبوبة" و"بيزنس"، خاصة فى المدارس الخاصة والدولية.

وفي ظل استعدادات الأسر المصرية، لشراء الزي المدرسي والأدوات والكتب المدرسية لأولادها، حرص "صدي البلد" علي استطلاعات أسعار الزي المدرسي، وآراء بعض الأسر.

قالت ماجدة احمد ولي أمر طالب بمدرسة ناشونال كل مرحلة دراسية ولها لون زي خاص بيها وذلك للتميز بين الطلاب في مراحلهم الدراسية المختلفة، وأضافت أن كل خمس سنوات يحدث تغير في لون الزي المدرسي لكل المراحل، مشيرة إلى أن المدرسة تتعاقد مع محلات معينة يتوفر بها الزي المدرسي ، وأحيانا تجبر أولياء الأمور على شراء الزي كامل (تيشرت صيفي – تيشرت شتوي – بنطلون – جاكت ) بمبلغ 3000 جنيه ولا يصح لهم شراء قطعة واحدة فقط منه، ويطبق ذلك خصوصا في "كي جي" مما دفع بعض أولياء الأمور اللجوء إلى المصانع لتصميم الزي المدرسي ولكن كان الرد عليهم لابد من توفير كمية كبيرة من الأعداد المطلوبة لتصنيع الزي المدرسي.

وأوضحت "احمد"، إن معظم المدارس، قررت تغيير شكل الزي المدرسي، رغم أنه تم تغييره العام الماضي، وأن هناك نشرة داخلية تنص على عدم تغيير الزي، قبل مرور خمس سنوت، وتابع بأن بعض المدارس تسعى لإجبار أولياء الأمور على شراء الزي من المخزن الداخلي؛ مشيرًا إلى أن أسعار التيشرت والبنطلون المدرسي، وصلت إلى ٨٠٠ جنيه، إلى جانب أسعار التريننج والحذاء والشرابات وغيرها.

وأضافت "مني محمد"، ولي أمر طالبة، وربة منزل، أن بعض المدارس الخاصة تفرض علينا الشراء من بعض المحلات؛ مشيرة إلى أن سعر الكوتشي يبدأ من ٣٥٠ جنيها، وسعر التيشرت المدرسي ٢٠٠ جنيه، والبنطلون الصيفي ٢٥٠ جنيها، فيما يصل سعر التشيرت الشتوي لـ ٣٠٠ جنيه، ويتراوح سعر الشنطة المدرسية ما بين ٤٠٠ إلى ٦٠٠ جنيه.

وقالت أن هناك شكاوي كثيرة من أولياء الأمور من ارتفاع أسعار الزي المدرسي للمدارس الخاصة وتوجيه أولياء الأمور لشرائه من مكان معين أو من داخل المدرسة وهذا مخالف للقرار الوزاري ويصبح ولي أمر مجبر علي شراء الزي المدرسي من تلك الأماكن، نظرًا لوجود لوجو المدرسة علي الزي، موضحة أنه بإمكان ولي الأمر شراء الزي من محال أخرى بسعر أفضل وجودة أعلى، ولكنه لا يستطيع بسبب هذا اللوجو الذي تحرص المدارس الخاصة علي وجوده في الزي المدرسي.

وأشارت ولي الأمر إلى أن هناك مدارس حكومية تجعل دائما الصف الأول لكل مرحلة لون خاص: "فيصبح مثلا الصف الأول الإعدادي لون والصف الثاني لون والصف الثالث لون آخر، فتصبح المدرسة بثلاثة ألوان مختلفة".

و قالت ايمان شاهين، ولي أمر، إن هناك ارتتفاعا كبير في أسعار الزي المدرسي هذا العام، قائلة: "فكثيرا من أولياء الأمور لم يتحملوا هذا الغلاء في الزى المدرسى وخصوصا بعد إجبار إدارة المدراس الخاصة بشراء الزى من داخل المدرسة أو الذهاب إلى مكان معين لشراء الزى، والمفاجاة كانت السعر حسب المقاس".

وأضافت ولي الأمر: "بمعنى أن ولى الأمر الذى لديه ثلاثة أبناء مجبر على شراء الزى، فتتراوح أسعار مراحل الصفوف الاولى الابتدائية 200 جنيه جنيها التيشرت، والأكبر 250 جنيها، والثانوي 300 جنيها، بخلاف البنطلونات والطقم الشتوي، فأصبحنا كأولياء أمور نتحمل عبء كبير".

ومن جانبها، طالبت "شاهين" وزارة التربية التعليم بحل أزمه الزي المدرسي بالمدارس لتخفيف العبء على ولي الأمر: "لابد أن يصبح ولي الأمر له حرية الاختيار فى شراء الزي المدرسي من المكان الذي يتناسب مع ظروفه المادية".