شاهد.. شجار بالأيدى بين نواب تايوانيين لهذا السبب

عرضت فضائية يورو نيوز، مقطع فيديو رصد تدافع وشجار بالأيادي بين نواب تايوانيين، خلال خطاب سياسي حول أداء الحكومة.



وعُلقت أشغال المجلس التشريعي التايواني بسبب شجار بالأيادي بين النواب ، بعد أن قاطع المشرعون المعارضون خطابًا سياسيًا مهمًا.

واندفع المشرعون إلى منصة المتحدث عندما بدأ رئيس مجلس النواب سو تسينج تشانغ خطابه السنوي حول أداء الحكومة.

ودخل المشرعون في شجار وتدافع وسكب آخرون قارورات المياه على خصومهم، مما منع سو من إلقاء خطابه.

وطالب المتظاهرون باستقالة المتحدث بسبب تعامل حكومته مع جائحة كوفيد-19.



وفي العام الماضي، أحضر أعضاء الحزب القومي أحشاء وأمعاء الخنزير إلى الغرفة وألقوا بها خلال وقفة احتجاجية على رفع تايوان الحظر المفروض على منتجات لحم الخنزير الأمريكية.



يذكر أن زلزال بقوة 5.7 درجة وسط تايوان في الساعات الأولى من صباح الأحد الماضى ، وفقا لمكتب الأرصاد المركزي في البلاد.

وبحسب "تايوان نيوز"، كان مركز الزلزال على بعد 37.1 كيلومترا شمال شرقي هوالين كاونتي هول على عمق بؤري 45.0 كيلومتر. تستخدم تايوان مقياس شدة من 1 إلى 7 يقيس درجة الشعور بالزلزال في موقع معين.



وشعر الناس بكثافة من المستوى 2 في مدينة هسينشو، ومدينة كيلونج، ومقاطعة تايتونج، ومقاطعة تشانجهوا، ومدينة تشيايي، ومدينة تاينان، ومدينة كاوشيونج. وتم اكتشاف كثافة أقل من 1 في مقاطعة بنجهو ومقاطعة بنجونج.

ولم ترد بعد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار من جراء الزلزال.