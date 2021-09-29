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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب بـ علوم حلوان يشاركون في نشر بحث تطبيقي بمجلة دولية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

شارك طلاب من برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية ، بكلية العلوم جامعة حلوان ، في نشر بحث تطبيقي لمشروع التخرج بمجلة دولية Journal of Agricultural and Crop Research، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان ، والدكتور عماد ابو الدهب عميد الكلية ، وإشراف الدكتورة منار فوده منسق البرنامج ، والدكتورة ايمان توفيق .

 

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وأشاد الدكتور ماجد نجم ، بأداء طلاب جامعة حلوان البحثي المميز وتشريفهم لها في مختلف المحافل العلمية وقال أن جامعة حلوان تزخر  بالكوادر المميزة و التى تتميز  بقدرتها التنافسية، مؤكداً دعم الجامعة الكامل لأبنائها الطلاب في مثل هذه المشاركات التي تساهم في اكسابهم الخبرات وتنمية المهارات والتأهيل لسوق العمل.

 

وأوضح  الدكتور عماد أبو الدهب، أن الطلاب المشاركين هم سارة عبد الله، عمر محمد، هيلانة كميل، نورهان السيد، يوسف عصام الدين، جلال محمد، احمد شعبان وقد قاموا بنشر بحث تطبيقي لمشروع التخرج  بمجلة دولية Journal of Agricultural and Crop Research ذات معامل تأثير يساوى  IF=1.241 والبحث تحت عنوان "الملف الكيميائي والنشاط المضاد للبكتيريا للزيوت الأساسية والمستخلص الإيثانولي لنبات النعناع ".


Chemical profile and antibacterial activity of Mentha viridis L. essential oils and ethanolic extract


وقام الطلاب باستخلاص الزيوت الموجودة بنبات النعناع وتعريفها بتقنية  GC-MS لتعريف الأحماض الدهنية الموجودة بالنبات، كما قاموا ايضا بعمل مستخلص لمكونات النبات باستخدام الايثانول كمذيب وتعريف بعض مكوناته وتقدير لبعض المركبات الفينولية ومركبات الفلافونويد و القلويدات والبروتينات الموجودة بالنبات، ثم قاموا باختبار أنشطة هذه المستخلصات كمضادت حيوية ضد بعض أنواع البكتيريا.

 

وفى النهاية قام الطلاب بإنتاج كريم يحوى مستخلص الأحماض الدهنية المعروف بتطبيقاته الطبية والتجميلية، وجارى عمل الاختبارات للحصول على الموافقات اللازمة لهذا المنتج، وقد تم هذا العمل في معامل برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية.

برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية كلية العلوم جامعة حلوان جامعة حلوان بحث تطبيقي لمشروع التخرج مجلة دولية Journal of Agricultural and Crop طلاب جامعة حلوان

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