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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد وفاة والدها .. فنانون ساندوا ليالى دهراب فى محنتها الأخيرة

الفنانة الكويتية
الفنانة الكويتية ليالي دهراب

حالة من الحزن تعيشها الفنانة الكويتية ليالي دهراب بعد عن وفاة والدها .

 

وكتبت ليالى دهراب ، عبر حسابها الرسمي في إنستغرام: والدي في ذمة الله  ، ولم تذكر تفاصيل الوفاة واكتفت بوضع صورة كتب عليها "إنا لله وإنا إليه راجعون".

 

وحاول عدد من الفنانين مساندة ليالى دهراب ، من خلالها التعزية عبر مواقع التواصل الإجتماعى ومنههم  رهف العنزي التي كتبت: "عظم الله أجركم"، فيما كتب عبد الله بو شهري: "عظم الله اجرج ان شالله اخر الاحزان".

 

أما مقدم البرامج حمد العلي فكتب في تعليقه: "عظم الله اجركم .. الله يرحمه يارب"، فيما علق المخرج عبد الله الويس وكتب: “لا حول و لاقوة الا بالله عظم الله اجرج”.

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كما قدمت   روان بن حسين العزاء الى ليالي عبدود  وعبرت عن مدى حزنها فكتبت: "انا أبكي.. آسفة جدا لخسارتك.. الله يرحمه ويغفر له".

 

ليالى دهراب ممثلة كويتية ولدت عام 1996 وبدأت من خلال تجربة تمثيل في فيلم سينمائي قصير بعنوان (غمّيضة) .

 

وكان أخر أعمال ليالى دهراب هو مسلسل “ أمينة حاف ” والذى عرض خلال شهر إبريل من العام الحالى . 

 

وتدور أحداث مسلسل “ أمينة حاف ” حول حياة أمينة التى تتحول إلى صراع دائم بعد اكتشافها إخفاء طليقها لمبلغ كبير من المال، في حين تدخل زوجات فارس في صراع آخر بعد زواجه من سكرتيرته فتنشأ بين الضرائر العديد من الخلافات، مع تواجدهن في منزل واحد.

 

إما ف السينما فكان أخر أعمال ليالى درهاب هذا العام هو فيلم يا بعده ، والتى تدور احداثه حول  (بسمة) التى  تقع في حب ابن الجيران (حمد) الذي يعاني كي يقنع أهله بالموافقة على خطبة بسمة بسبب تحفظ أهله على بيئتها المتحررة والتي تعد أكثر انفتاحًا من مثيلتها عند (حمد)، ويكتشف (حمد) أنه مصاب بمرض خطير .

 

 

ليالى دهراب روان بن حسين الفنانة الكويتية ممثلة كويتية رهف العنزي

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