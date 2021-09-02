عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الموت يفجع الفنانة الكويتية غدير السبتي.. تفاصيل

غدير السبتي
غدير السبتي

أعلنت الممثلة البحرينية شيلاء سبت عن وفاة والدة الفنانة الكويتية غدير السبتي، وذلك بعد معاناتها مع مرض الزهايمر منذ سنوات.

ونعت شيلاء سبت، والدة غدير السبتي قائلة: "حبيبتي غدير السبتي.. عظم الله أجرك بوفاة والدتك ومثواها الجنة يارب.. إنا لله وإن إليه راجعون.. ربي يصبر قلبج الطيب".

وقدمت الإعلامية الكويتية مي العيدان العزاء للفنانة غدير السبتي رغم الخلافات بينهما، ونشرت تدوينة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلة: "عظم الله أجر الفنانة غدير السبتي في وفاة والدتها الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويحشرها مع الأبرار والصديقين والصالحين ويوسع مدخلها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة.. لا تبخلوا عليها بالدعاء فالدعاء رزق الميت".

وكانت غدير السبتي أعلنت منذ أيام أنها تغيب عن تصوير يومياتها عبر تطبيق سناب شات بسبب حالة والدتها الصحية.

ونشرت فيديو طمأنت فيه المتابعين على حالة والدتها الصحية قائلة: "اشتقتولي، وأنا أكيد اشتقتلكم، أمي طول ما هي بتتنفس، أنا بعتبرها بصحة وبخير وعافية، والنزيف بإذن سوف يخف وبشأن التصوير هو جيد جدا".

غدير السبتي تكشف مرض والدتها

أعلنت الفنانة الكويتية غدير السبتي منذ أشهر عن تعرض والدتها للإصابة بمرض الزهايمر، وكشفت عن ما تتعرض له من معاناة شديدة معها بسبب عدم تذكرها لبعض الأشياء واستغراق الأمر لساعات شديدة حتى تتذكر.

وكشفت غدير السبتي لأول مرة معاناة والدتها من مرض الزهايمر أنها أصبحت تنسى الكثير من الأشياء ومعاناتها لإقناعها بأن الأحداث التي تتخيلها غير حقيقية.

وقالت غدير السبتي إنها استغرقت ساعات مع والدتها لإقناعها بيوم عيد الأم، ورغم ذلك صممت والدتها على أن اليوم عيد لكنها لم تتذكر ما هو عيد الأم.

وأضافت “السبتي” أن والدتها اعتقدت أن مناسبة يوم الأم هو عيد الفطر وأصرت على ذلك، وتابعت: "قعدنا فوق الساعة نخليها تقتنع أنه عيد الأم وهي مصممة أنه عيد الفطر".

وسألت غدير السبتي والدتها عن مناسبة يوم الأم ولم ترد لأنها لا تعرف ولكن كل ما تعرفه أنه يوجد عيد ولكن لا تعرف ما هو.

 تفاعل عدد كبير من المتابعين مع فيديو غدير السبتي وتناولوه على نطاق واسع، معبرين عن حزنهم متمنين لوالدتها الشفاء والصحة.

غدير السبتي الفنانة الكويتية غدير السبتي شيلاء سبت مى العيدان الإعلامية الكويتية مي العيدان وفاة والدة الفنانة الكويتية غدير السبتي

موضوعات متعلقة

اليوم .. هنا الزاهد ووالدتها ضيفتا منى الشاذلي

نشرة الفن: نهال عنبر تكشف كواليس إصابتها بارتجاج في المخ.. حماقي يستعد لـ التمثيل

في عيد ميلاد هالة سرحان.. اتهمتها آثار الحكيم بـ"التحرش" وقالت للهضبة "كفاية حريم"

أيمن بهجت قمر يكشف سر خلافه مع رامي صبري بسبب عمرو دياب|فيديو

غنى أمام عبد الناصر وطلبت أم كلثوم مصافحته.. تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار عبد الكريم الكابلي

أيمن بهجت قمر: الناس فاكرة الفنانين ملائكة ولو حد شتمني برد عليه|فيديو

تشعر بدوخة وغثيان.. نهال عنبر تكشف كواليس إصابتها بارتجاج في المخ.. فيديو

محمد حماقي يستعد لخوض تجربة التمثيل لأول مرة بفيلم جديد|فيديو

ترشيحاتنا

بارالمبياد طوكيو.. أحمد الدكروري يخسر ثاني مبارياته أمام لاعب اليابان بمنافسات الريشة الطائرة

الحكومة تملك ولاتدير| نقيب الزراعيين: الحدائق مرت بفترات عصيبة وتحتاج إلي إعادة تطوير..فيديو

وفاة الفنان عمر قندوز متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا

العلماء يكتشفون مكونًا جديدًا للعدوى مسؤول عن وفيات كورونا

صداع في إسرائيل.. ماذا فعلت زيارة وزير الجيش الإسرائيلي لـ رام الله؟

بدون خسارة .. حسام البدرى يحقق رقما قياسيا مع منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

مفاجأة .. بسبب الزمالك رضا عبد العال يعلن اعتزاله التحليل فى هذه الحالة

الإصابات ترتفع وخطيرة| تاج الدين: دخلنا الموجة الرابعة رسميًا من كورونا

وفاة الفنان عمر قندوز متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا

صلاة الاستخارة ودعاؤها وكيفيتها . واحذر من أدائها في 5 أوقات

10 علامات تدل على أنك مسحور .. وأقوى رقية شرعية للعلاج

أهمها غاز المتوسط| ٤ قرارات جمهورية جديدة في الجريدة الرسمية

مزاد سيارات جديد لجمرك مطار القاهرة والسويس وأسوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهمها غاز المتوسط| ٤ قرارات جمهورية جديدة في الجريدة الرسمية

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

طريقة عمل مهلبية الجزر للأطفال في 15 دقيقة

بالصور.. لحظة افتتاح رئيس الوزراء لمركز شركة أمازون اللوجيستى بالعاشر

فيديو

فيديو جراف.. حسناوات أوكرانيا داخل توابيت الرعب للتذكير بالموت

اختبارات ورخصة للإنجاب.. رسائل سمية الخشاب المثيرة للجدل "فيديوجراف"

الزمالك وجالطة سراي وجها لوجه.. حسين لبيب يحسم الجدل بشأن مصطفى محمد

أمازون وصل مصر .. وداعا سوق دوت كوم "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

وفاء شباره تكتب: ولا نسيتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

اﻟﻤﺰﻳﺪ