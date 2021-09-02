الموت يفجع الفنانة الكويتية غدير السبتي.. تفاصيل

أعلنت الممثلة البحرينية شيلاء سبت عن وفاة والدة الفنانة الكويتية غدير السبتي، وذلك بعد معاناتها مع مرض الزهايمر منذ سنوات.

ونعت شيلاء سبت، والدة غدير السبتي قائلة: "حبيبتي غدير السبتي.. عظم الله أجرك بوفاة والدتك ومثواها الجنة يارب.. إنا لله وإن إليه راجعون.. ربي يصبر قلبج الطيب".

وقدمت الإعلامية الكويتية مي العيدان العزاء للفنانة غدير السبتي رغم الخلافات بينهما، ونشرت تدوينة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلة: "عظم الله أجر الفنانة غدير السبتي في وفاة والدتها الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويحشرها مع الأبرار والصديقين والصالحين ويوسع مدخلها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة.. لا تبخلوا عليها بالدعاء فالدعاء رزق الميت".

وكانت غدير السبتي أعلنت منذ أيام أنها تغيب عن تصوير يومياتها عبر تطبيق سناب شات بسبب حالة والدتها الصحية.

ونشرت فيديو طمأنت فيه المتابعين على حالة والدتها الصحية قائلة: "اشتقتولي، وأنا أكيد اشتقتلكم، أمي طول ما هي بتتنفس، أنا بعتبرها بصحة وبخير وعافية، والنزيف بإذن سوف يخف وبشأن التصوير هو جيد جدا".

غدير السبتي تكشف مرض والدتها

أعلنت الفنانة الكويتية غدير السبتي منذ أشهر عن تعرض والدتها للإصابة بمرض الزهايمر، وكشفت عن ما تتعرض له من معاناة شديدة معها بسبب عدم تذكرها لبعض الأشياء واستغراق الأمر لساعات شديدة حتى تتذكر.

وكشفت غدير السبتي لأول مرة معاناة والدتها من مرض الزهايمر أنها أصبحت تنسى الكثير من الأشياء ومعاناتها لإقناعها بأن الأحداث التي تتخيلها غير حقيقية.

وقالت غدير السبتي إنها استغرقت ساعات مع والدتها لإقناعها بيوم عيد الأم، ورغم ذلك صممت والدتها على أن اليوم عيد لكنها لم تتذكر ما هو عيد الأم.

وأضافت “السبتي” أن والدتها اعتقدت أن مناسبة يوم الأم هو عيد الفطر وأصرت على ذلك، وتابعت: "قعدنا فوق الساعة نخليها تقتنع أنه عيد الأم وهي مصممة أنه عيد الفطر".

وسألت غدير السبتي والدتها عن مناسبة يوم الأم ولم ترد لأنها لا تعرف ولكن كل ما تعرفه أنه يوجد عيد ولكن لا تعرف ما هو.

تفاعل عدد كبير من المتابعين مع فيديو غدير السبتي وتناولوه على نطاق واسع، معبرين عن حزنهم متمنين لوالدتها الشفاء والصحة.