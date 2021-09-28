بالفوشيا.. روان بن حسين تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

شاركت الفنانة نجمة السوشيال ميديا الكويتية روان بن حسين، متابعيها عبر صفحتها الرسمية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور جديدة لها.



تألقت روان بن حسين فيها بتوب منقوش، وبنطال جينز، ونسقت معهما بستره فوشيا، وتركت شعرها الأصفر منسدلًا على كتفيها بطريقة مميزة، وكتبت "هنا الكويت" نالت إعجاب متابعيها.



وطرحت الفنانة الكويتية ​روان بن حسين يوم الاحد الماضي "26 سبتمبر" ​أغنيتها الثانية بعنوان "لا تغنيلي" من كلمات محمد سعيد حارب، ألحان أدهم، توزيع نور هاشم، ميكس وماسترينغ طيف عادل.



يذكر ان الفنانة الكويتية روان بن حسين طرحت في مارس الماضي أول فيديو كليب غنائى لها بعنوان "كان يا ما كان" عبر قناتها على موقع اليوتيوب.



أغنية روان بن حسين، من كلمات الشاعر عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل، أمّا الكليب فهو تحت إشراف المخرج ريشا سركيس وتوزيع شركة وتري.



يذكر أن روان بن حسين عارضة أزياء كويتية، ولدت في 30 ديسمبر عام 1996، وحصدت كثيرا من الشهرة في عمر صغير.



أعلنت روان بن حسين طلاقها من يوسف المقريف وكشفت عن أسباب صادمة أدت لذلك من بينها أن زوجها كان ذا شخصية سيكوباتية نرجسية وغير مستقر نفسيًا إلى جانب خيانته لها.