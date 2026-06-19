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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ارتفاع القيمة السوقية لحمزة عبد الكريم إلى 8 ملايين يورو

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
محمد بدران

كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية، عن قفزة كبيرة في القيمة السوقية للمهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم؛ بعد ظهوره اللافت مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026.

وذكرت الصحيفة، أن القيمة السوقية لحمزة عبد الكريم ارتفعت من 1.5 مليون يورو إلى 8 ملايين يورو، رغم مشاركته لمدة 15 دقيقة فقط في البطولة، وهو ما يعكس الانطباع الكبير الذي تركه اللاعب لدى المتابعين والكشافين.

ويأتي هذا الارتفاع؛ بعد الأداء المميز الذي قدمه المهاجم الشاب خلال الدقائق التي شارك فيها، حيث لفت الأنظار بإمكاناته الفنية وحضوره داخل الملعب، ليصبح أحد أبرز المواهب الصاعدة التي تحظى باهتمام الأندية الأوروبية.

واستهل منتخب مصر مشواره في كأس العالم بتعادل أمام نظيره منتخب بلجيكا، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب “لومن فيلد” بمدينة سياتل، في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره النيوزيلندي، يوم الإثنين المقبل، 22 يونيو، ضمن مواجهات الجولة الثانية بكأس العالم 2026.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 4 صباحا، وتقام المباراة على ملعب “بي سي بلايس” في كندا.

حمزة عبد الكريم القيمة السوقية برشلونة منتخب مصر

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