ترامب: أنهيت 8 حروب.. ومواجهة إيران كانت الأصعب

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن إدارته أنهت 8 حروب، معتبراً أن الحرب مع إيران كانت الأصعب من بينها.

وأشاد ترامب، في خطاب ألقاه من ولاية "ماريلاند"، بوزير الدفاع الأمريكي، المعروف باسم وزير الحرب بيت هيجسيث، والذى "قام بعمل رائع خلال الحرب على إيران"، معلنا أن هناك 700 سفينة تعبر مضيق هرمز.

وحذر الرئيس الأمريكي، إيران، قائلا: "إن لم نتوصل لاتفاق مع إيران؛ فسنقوم بأشياء لن تسعدهم"، مضيفا أنه طلب من الرئيس الصيني شي جين بينج، بعدم التدخل في الحرب مع إيران "وهو ما قام به بالفعل".

وأكد ترامب قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية والدور المحوري لحلفاء واشنطن في المنطقة، موجها الشكر لكل الدول على "شجاعتهم الكبيرة" و"مساعداتهم الحيوية".