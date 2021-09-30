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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد قتله مسن في الشيخ زايد بـ 10 طعنات.. تعرف على مصير المتهم بالقانون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

عُثر على جثة شخص أصل إقامته إحدى محافظات الصعيد، يبلغ من العمر 61 سنة، بها 10طعنات متفرقة بالجسم، ووجود بعثرة في محتويات الشقة، شكل اللواء مدحت فارس مدير الادارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.

و تلقى العميد عمرو البرعي، رئيس قطاع أكتوبر، إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة مسن مقتولًا داخل شقته بالحي الثالث نطاق دائرة قسم أول الشيخ زايد.

و وجه اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ وفحص مسرح الجريمة بدقة تنسيقا مع الأدلة الجنائية.

وطلبت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة حول الواقعة ، وقد نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في حل لغز العثور على جثة مسن داخل شقته بالشيخ زايد حيث تبين أن شاب وراء ارتكاب الجريمة عقب خلاف بينهما بسبب علاقة شذوذ.

و أمرت النيابة العامة بالشيخ زايد بحبس المتهم بقتل مسن داخل شقته ب 10 طعنات عقب خلاف بسبب علاقة شذوذ بينهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.


وبحسب تحريات الرائد كريم سمير رئيس مباحث أول الشيخ زايد، أمسك الشاب بسلاح أبيض “سكين” وانهال بالطعنات على المسن فأرداه قتيلا واستولى على مبلغ مالي ولاذ بالفرار.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة ،تحرر المحضر اللازم، والإحالة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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حبس شاب متهم بـ قتل مسن في الشيخ زايد

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حبس عصابة ترويج المواد المخدرة في المنصورة

العقوبة من القانون

 

 نص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن:"كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

ونص القانون فى المادة 234 منه على أن:" من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

وأوضح المشرع المصري مفهوم “ الإصرار” : هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

أما الترصد فيقصد به  تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

وطبقا للقانون، يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر .

و يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد .
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد ، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى.

 

 

طعنات جثة الشيخ زايد جثة مسن المتهم النيابة

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