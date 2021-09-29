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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عصابة ترويج المواد المخدرة في المنصورة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قررت نيابة ثان المنصورة تحت إشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة، حبس عنصرين إجراميين ٤أيام علي ذمة التحقيقات وذلك بعد ضبطهما بكميات كبيرة من المواد المخدرة بمنطقة عزبة الصفيح بمدينة المنصورة.

كان اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، قد تلقي إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان بقيام كلا من "جورج.ج"، ٣٥عاما، عنصر إجرامي خطير سبق اتهامه فى 12 قضية بلطجة، مخدرات، سلاح نارى، سلاح أبيض ومحكوم عليه بالسجن 5 سنوات فـى قضية استعراض قوة - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، و"حمادة.ا"،٣٥عاما،  والسابق إتهامه فـى 6 قضايا مخدرات، سلاح نارى بالإتجار في المواد المخدرة واتخاذ إحدي الشقق السكنية كائنة بدائرة قسم شرطة أول المنصورة  مكاناً لاختبائهما ومسرحاً لإعداد وتجهيز المواد المخدرة وترويجها على عملائهما.

تم استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل  مأمورية  من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، بإشراف اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام،  وضبط المتهمين.

وأسفر الضبط  عن ضبطهما وبحوزتهما بندقية آلية، بندقية خرطوش، 2 طبنجة، طلقات مختلفة الأعيرة، 160 طربة لمخدر الحشيش، 133 ألف قرص مخدر، كمية من مخدر الشابو، كمية من الهيدرو المخدر، أدوات تقطيع وتغليف، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من حصيلة تجارتهما، والهاتفين للتواصل مع عملائهما.

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