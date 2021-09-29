عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العدل الأوروبية تستجيب لطعون البوليساريو وتلغي اتفاقية الصيد والفلاحة مع المغرب

محكمة العدل الأوروبية
محكمة العدل الأوروبية

حكمت محكمة العدل الأوروبية، صباح اليوم الأربعاء، بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري الذي يربط الاتحاد الأوروبي بالمغرب، وذلك بناء على طعون في شرعية الاتفاقيتين تقدمت بها جبهة البوليساريو، سنة 2019.


وقالت  المحكمة إن الحكم ليس له أثر فوري ولن يتم تطبيقه إلا بعد شهرين من الآن حفاظا على مصالح الاتحاد الأوروبي والتزاماته الخارجية.

 

في أعقاب صدور الحكم، أصدر ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية و جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، بيانا مشتركا للتعليق على حكم محكمة العدل الأوروبية الذي يقضي بإلغاء اتفاقيتي فلاحة والصيد البحري بناء على طعون جبهة البوليساريو، جاء فيه:

 

 لقد أخذنا علما بالأحكام الصادرة اليوم عن محكمة العدل الأوروبية بشأن قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإدراج تعديلات على البروتوكولين 1 و4 من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بخصوص المنتجات الزراعية وغيرها من جهة، واتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام من جهة أخرى.

 

سنتخذ الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.

 

سنظل مستعدين بالكامل لمواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، في جو من الهدوء والالتزام، من أجل تعزيز الشراكة الأورو- مغربية للازدهار المشترك، والتي انطلقت في يونيو 2019.

 

سنواصل العمل على تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الإستراتيجية، بنفس روح التعبئة والتماسك والتضامن.

 

تقوم هذه الشراكة المتكافئة على علاقة ثنائية متينة، مبنية على الثقة والاحترام المتبادل، بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، والتي تساهم في نفس الوقت في تعزيز هذه العلاقة الثنائية من جهة، وتلك مع الدول الأعضاء من جهة أخرى.

الاتحاد الأوروبي المنتجات الزراعية بروتوكول اليوم الاربعاء جبهة البوليساريو العلاقات التجارية محكمة العدل الأوروبية

ترشيحاتنا

طالبان تعلن الحرب علي داعش في كابول وننكرهار

اعتماد الحركة القضائية الجديدة لهيئة مفوضي الدولة

نشرة التحقيقات|مستشار الأمن القومي الأمريكي في القاهرة..نجلاء بودن تكتب التاريخ بـ تونس

عون يوجه رسالة عاجلة لحكومة ميقاتي

مفاجأة|ناديان في الدوري المصري رفضا التعاقد مع نجوم شيريف قاهر ريال مدريد

بعد انتقاله إلي فيوتشر.. مشوار مروان محسن مع كرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدنيا كلها فيها كورونا.. وزير التعليم ينفى تأجيل الدراسة

3 قرارات وتحذير .. كيف يجهز كيروش منتخب مصر لمواجهتي ليبيا

بشرى للزملكاوية.. أون تايم سبورت تنقل كأس العالم للأندية لكرة اليد

دهستها سيارة نقل وأمر الرئيس بعلاجها.. والد الطفلة منة الله يعلن وفاة ابنته

غدا..غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم من الـ 10 مساء

طلعت يوسف يعلن أول الراحلين عن الإسماعيلي

مشادة مع كارتيرون..شوبير يعلن تمرد لاعبي الزمالك عن خوض التدريبات

شاهد| لحظة اشتعال النيران داخل منطقة مطاعم جليم بالإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ويل سميث يخطف الأنظار بجلسة تصوير كلاسيكية.. صور

الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون يتألقان في العرض الخاص لفيلم جيمس بوند الجديد No Time to Die

بكاء وانهيار 7 ملايين .. مشاهد لا تنسى في جنازة عبد الناصر

شاهد.. توافد نجوم فيلم جيمس بوند الجديد على السجادة الحمراء للعرض الخاص

فيديو

سيارات الإطفاء والإسعاف تملأ كورنيش الإسكندرية.. ماذا يحدث؟

كل لقاح في يد .. آثار الجمع بين لقاح كورونا ومصل الإنفلونزا

من الطلاق إلى هي دلوقتي غير محجبة.. تصريحات والد حلا شيحة المثيرة

فيديوجراف| السالمونيلا تعود.. انتشار وباء في 29 ولاية أمريكية

المزيد

ساحة رأي

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ مبدعات مصر في الفن التشكيلي

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «2»

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: استوصوا بهن.. كيف نرى السيدة المطلقة؟

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ