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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوات وورش تعليمية.. مياه الفيوم تنفذ قافلة بقرية أبوجندير ضمن مبادرة حياة كريمة

أثناء لقاء ندوات
أثناء لقاء ندوات التوعية بقرية أبو جندير اليوم

صرح اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم أن إدارة التوعية والإعلام قامت بتنفيذ قافلة مائية بقرية ابوجندير بمركز اطسا ضمن مبادرة حياة كريمة بمشاركة إدارة المشاركة المجتمعية وإدارة العلاقات العامة وذلك على مدار يومين متتاليين لتعريف المواطنين بمشروعات مبادرة حياة كريمة والتى يتم تنفيذها داخل قرى مركز اطسا ويوسف الصديق.


وأضاف درة أن القافلة تمت بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية داخل القرية من أجل تحقيق أعلى معدل وعى بالمشاريع التى يتم تنفيذها من جانب الدولة المصرية من أجل الارتقاء بالريف المصرى وتوفير حياة كريمة للمواطنين حيث تم تنفيذ عدد 2 ندوة وعدد 2 ورشة تعليم مبادئ السباكة الداخلية المنزلية الخفيفة للسيدات المترددات على القافلة الطبية و توعيتهم بأهمية مياه الشرب والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي  وتعريفهم بمبادرة حياه كريمة والمشروعات التي يتم تنفيذها داخل القرية كما تم تنفيذ ندوة ورشة رسم للأطفال وتلاميذ مدرسة أبو جندير الابتدائية الجديدة هذا بجانب تنفيذ حملات طرق أبواب واستطلاعات رأى ميدانى ومسح ميدانى للعدد 300 منزل داخل القرية بهدف التعرف على احتياجات المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة من قبل الشركة في مجال مياه الشرب والصرف الصحى وتعريفهم بمبادرة حياة كريمة.


وأشار رئيس الشركة أنه تم تنفيذ عدة لقاءات مجتمعية مع أكثر من 200 شخص من المتطوعين والعاملين بهيئة محو الأمية وتعليم الكبار والشباب والرياضة ومنظمات المجتمع المدني بجانب تنفيذ لقاء مع العاملين داخل الوحدة المحلية بقرية ابوجندير وذلك بهدف تعريفهم بمبادرة حياه كريمة والمجهودات التى تبذلها الدولة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات داخل الريف المصري والتى تتضمن حياة كريمة لكل مواطن.

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