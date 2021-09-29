عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران الزمالك.. غياب السداسي الدولي

صدى البلد

غاب السداسي محمد أبو جبل ومحمود حمدي الونش وطارق حامد وأحمد فتوح وأحمد سيد زيزو ومصطفى فتحي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مران اليوم الأربعاء.

وجاء غياب السداسي عن المران بسبب انضمامهم لمعسكر المنتخب الوطني استعدادا لمباراة ليبيريا الودية.
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية في جزء من الملعب على هامش مران الفريق اليوم الأربعاء.

وشهدت التقسيمة تألقا كبيرا للرباعي محمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما ومحمد عبد الغني وإسلام جابر.

نال محمد نديم حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إشادة خاصة من الجهاز الفني للفريق خلال مران اليوم الأربعاء.

وظهر نديم حارس مرمى الزمالك مواليد ٢٠٠١ بشكل طيب خلال المران، حيث تصدى للعديد من الكرات الخطيرة.


ويستعد الزمالك لمواجهة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم 16 أكتوبر المقبل.

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة تشيد بدور مصر في القضية الفلسطينية|وتدعو لتجميد خطط الاستيطان الإسرائيلية

أكبر معمر في العالم توفى وعمره 127 عاما |صورة

تونس.. قرار عاجل من قيس سعيد بشأن مستشاريه

نجاة كريم أبو زيد من الموت وتهشم سيارته على الدائري..الفنان يروى التفاصيل

السماح لـ بالغي الـ 16 عامًا بقيادة الموتوسيكل .. تفاصيل

فيسبوك لن تفرض على مستخدميها دمج واتساب وماسنجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص| بيراميدز يضم نجم الأهلي السابق والإعلان خلال أيام

تجديد حبس المتهم بالتعدي على فتاة قاصر وتصويرها في القليوبية

الدنيا كلها فيها كورونا.. وزير التعليم ينفى تأجيل الدراسة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

طلعت يوسف يعلن أول الراحلين عن الإسماعيلي

غدا..غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم من الـ 10 مساء

دهستها سيارة نقل وأمر الرئيس بعلاجها.. والد الطفلة منة الله يعلن وفاة ابنته

3 قرارات وتحذير .. كيف يجهز كيروش منتخب مصر لمواجهتي ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطل "عروس أسطنبول" .. القصة الكاملة لـ أروى جودة وممثل تركي شهير

نجا من موت محقق.. كريم أبو زيد يتعرض لحادث غريب وتهشم سيارته

أسهل طريقة لعمل أشهر أنواع حلوى المولد

ويل سميث يخطف الأنظار بجلسة تصوير كلاسيكية.. صور

فيديو

الفنان توفيق عبد الحميد من الانزلاق الغضروفي وكورونا إلى عملية النصب.. ما القصة

دهستها تريلا وأمر السيسي بعلاجها.. والد الطالبة منة الله يعلن وفاة ابنته

سيارات الإطفاء والإسعاف تملأ كورنيش الإسكندرية.. ماذا يحدث؟

كل لقاح في يد .. آثار الجمع بين لقاح كورونا ومصل الإنفلونزا

المزيد

ساحة رأي

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ مبدعات مصر في الفن التشكيلي

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «2»

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ