مران الزمالك.. غياب السداسي الدولي

غاب السداسي محمد أبو جبل ومحمود حمدي الونش وطارق حامد وأحمد فتوح وأحمد سيد زيزو ومصطفى فتحي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مران اليوم الأربعاء.

وجاء غياب السداسي عن المران بسبب انضمامهم لمعسكر المنتخب الوطني استعدادا لمباراة ليبيريا الودية.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية في جزء من الملعب على هامش مران الفريق اليوم الأربعاء.

وشهدت التقسيمة تألقا كبيرا للرباعي محمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما ومحمد عبد الغني وإسلام جابر.

نال محمد نديم حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إشادة خاصة من الجهاز الفني للفريق خلال مران اليوم الأربعاء.

وظهر نديم حارس مرمى الزمالك مواليد ٢٠٠١ بشكل طيب خلال المران، حيث تصدى للعديد من الكرات الخطيرة.



ويستعد الزمالك لمواجهة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم 16 أكتوبر المقبل.