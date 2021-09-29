عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأمريكي يخشى الأسوأ.. بايدن يواجه كارثة بعد انهيار شعبيته

جو بايدن
جو بايدن

يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، أزمة ثقة بين الشعب الأمريكي، حيث تتراجع شعبيته بسبب تعامله مع جائحة كورونا، وزيادة أعداد المهاجرين غير الشرعيين على الحدود الجنوبية، والتعامل العنيف معهم باستخدام الأسلحة النارية، فضلا عن الانسحاب الكارثي من أفغانستان، وذلك وفقًا لاستطلاع جديد.

 

ووفقا لصحيفة "نيويورك بوست"، أظهر استطلاع أجرته ABC News ، بلغت نسبة الرفض الإجمالية لبايدن 49%، مما يدل على أن الأمريكيين غير راضين على أدائه.

 

ويوافق 57% من الأمريكيين على طريقة تعامله مع جائحة كورونا، وهي أعلى أرقامه في الاستطلاع، ولكن هذا أقل بسبع نقاط من نهاية أغسطس و 15 نقطة من مارس.

 

ويوافق الأمريكيون على تعامل بايدن مع البنية التحتية، بنسبة 44%، لكن الرفض قفز تسع نقاط منذ نهاية الشهر الماضي.

 

ولكن بالنسبة لتعامل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع للقضايا أخرى، فشعبيته وتأييده من جانب الشعب الأمريكي انهارت تماما.

 

يوافق 33% فقط من الشعب الأمريكي على طريقة تعامله مع الهجرة والوضع على الحدود الأمريكية المكسيكية، و 38% على عنف السلاح، و 38% علي تعامله مع أزمة أفغانستان.

أمام أنظار نائبة بايدن.. طالبة أمريكية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة عرقية|فيديو

مفاجأة.. أمريكا ترفض استقبال طائرة قادمة من كابول على متنها 100 مواطن

وفي استطلاع يوليو، وافق 55٪ على انسحاب بايدن من أفغانستان.

وغالبية الأمريكيين  يقولون إن المهاجرين الذين يطلبون اللجوء على الحدود يجب أن يُسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة حتى ينظر قاضي الهجرة في قضاياهم.

 

يوافق 83% من الديمقراطيين، مقارنة بـ 57% من المستقلين و 27% من الجمهوريين، علي أداء جو بايدن.

 

وأجرى الاستطلاع في الفترة ما بين 24 و 28 سبتمبر وشمل 1101 من البالغين.

جو بايدن الرئيس الأمريكي كورونا بايدن جائحة كورونا البنية التحتية المهاجرين غير الشرعيين الأمريكيون أفغانستان الرئيس الأمريكي جو بايدن

موضوعات متعلقة

تايلاند.. قتلي ومفقودين وتضرر 200 ألف أسرة جراء فيضانات مخيفة |فيديو

أمام أنظار نائبة بايدن.. طالبة أمريكية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة عرقية|فيديو

بأمر من البابا فرنسيس.. قرار عاجل من الفاتيكان لمواجهة جائحة كورونا

بسبب طلبات اللجوء.. الاتحاد الأوروبي يدرس إلغاء تأشيرات السفر مع هذه الدول

بسبب أشرف غني.. وزير الدفاع الأمريكي يكشف تفاصيل الانهيار الكارثي للجيش الأفغاني

طالبان تعلن الحرب علي داعش في كابول وننكرهار

الاقتصاد العالمي في خطر حقيقي.. أزمة طاقة تضرب الصين وأوروبا.. وكارثة هبوط الأسواق العالمية وزيادة التضخم تهدد بشبح ركود 2008

بعد طلب حماس..بيان عاجل من إسرائيل بشأن الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة تشيد بدور مصر في القضية الفلسطينية|وتدعو لتجميد خطط الاستيطان الإسرائيلية

أكبر معمر في العالم توفى وعمره 127 عاما |صورة

تونس.. قرار عاجل من قيس سعيد بشأن مستشاريه

نجاة كريم أبو زيد من الموت وتهشم سيارته على الدائري..الفنان يروى التفاصيل

السماح لـ بالغي الـ 16 عامًا بقيادة الموتوسيكل .. تفاصيل

فيسبوك لن تفرض على مستخدميها دمج واتساب وماسنجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص| بيراميدز يضم نجم الأهلي السابق والإعلان خلال أيام

تجديد حبس المتهم بالتعدي على فتاة قاصر وتصويرها في القليوبية

الدنيا كلها فيها كورونا.. وزير التعليم ينفى تأجيل الدراسة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

طلعت يوسف يعلن أول الراحلين عن الإسماعيلي

غدا..غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم من الـ 10 مساء

دهستها سيارة نقل وأمر الرئيس بعلاجها.. والد الطفلة منة الله يعلن وفاة ابنته

3 قرارات وتحذير .. كيف يجهز كيروش منتخب مصر لمواجهتي ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطل "عروس أسطنبول" .. القصة الكاملة لـ أروى جودة وممثل تركي شهير

نجا من موت محقق.. كريم أبو زيد يتعرض لحادث غريب وتهشم سيارته

أسهل طريقة لعمل أشهر أنواع حلوى المولد

ويل سميث يخطف الأنظار بجلسة تصوير كلاسيكية.. صور

فيديو

الفنان توفيق عبد الحميد من الانزلاق الغضروفي وكورونا إلى عملية النصب.. ما القصة

دهستها تريلا وأمر السيسي بعلاجها.. والد الطالبة منة الله يعلن وفاة ابنته

سيارات الإطفاء والإسعاف تملأ كورنيش الإسكندرية.. ماذا يحدث؟

كل لقاح في يد .. آثار الجمع بين لقاح كورونا ومصل الإنفلونزا

المزيد

ساحة رأي

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ مبدعات مصر في الفن التشكيلي

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «2»

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ