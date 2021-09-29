الرئيس الأمريكي يخشى الأسوأ.. بايدن يواجه كارثة بعد انهيار شعبيته

يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، أزمة ثقة بين الشعب الأمريكي، حيث تتراجع شعبيته بسبب تعامله مع جائحة كورونا، وزيادة أعداد المهاجرين غير الشرعيين على الحدود الجنوبية، والتعامل العنيف معهم باستخدام الأسلحة النارية، فضلا عن الانسحاب الكارثي من أفغانستان، وذلك وفقًا لاستطلاع جديد.

ووفقا لصحيفة "نيويورك بوست"، أظهر استطلاع أجرته ABC News ، بلغت نسبة الرفض الإجمالية لبايدن 49%، مما يدل على أن الأمريكيين غير راضين على أدائه.

ويوافق 57% من الأمريكيين على طريقة تعامله مع جائحة كورونا، وهي أعلى أرقامه في الاستطلاع، ولكن هذا أقل بسبع نقاط من نهاية أغسطس و 15 نقطة من مارس.

ويوافق الأمريكيون على تعامل بايدن مع البنية التحتية، بنسبة 44%، لكن الرفض قفز تسع نقاط منذ نهاية الشهر الماضي.

ولكن بالنسبة لتعامل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع للقضايا أخرى، فشعبيته وتأييده من جانب الشعب الأمريكي انهارت تماما.

يوافق 33% فقط من الشعب الأمريكي على طريقة تعامله مع الهجرة والوضع على الحدود الأمريكية المكسيكية، و 38% على عنف السلاح، و 38% علي تعامله مع أزمة أفغانستان.

وفي استطلاع يوليو، وافق 55٪ على انسحاب بايدن من أفغانستان.

وغالبية الأمريكيين يقولون إن المهاجرين الذين يطلبون اللجوء على الحدود يجب أن يُسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة حتى ينظر قاضي الهجرة في قضاياهم.

يوافق 83% من الديمقراطيين، مقارنة بـ 57% من المستقلين و 27% من الجمهوريين، علي أداء جو بايدن.

وأجرى الاستطلاع في الفترة ما بين 24 و 28 سبتمبر وشمل 1101 من البالغين.