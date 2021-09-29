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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمام أنظار نائبة بايدن.. طالبة أمريكية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة عرقية|فيديو

كامالا هاريس
كامالا هاريس

انتقدت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، اليوم الاربعاء، كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لعدم ردها على طالبة جامعية اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة عرقية.

 

وتحدثت هاريس خلال محاضرة ألقتها في جامعة جورج ميسون، بولاية فرجينيا، عن حقوق التصويت، قالت طالبة عرفت نفسها بأنها من أصل يمني وإيراني، إنه "يتم تخصيص الكثير من أموال دافعي الضرائب لتمويل الجيش".

 

وأشارت إلى "التظاهرات الحاشدة التي خرجت تأييدا للفلسطينيين، في أعقاب الحرب بين إسرائيل وحماس في مايو".

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وأكدت أنه بعد قبل أيام قليلة فقط، كانت هناك أموال مخصصة لمواصلة دعم إسرائيل، وهو ما يؤلمني لأن ما حدث إبادة جماعية وتشريد للناس.

 

وأشارت إلى أن هاريس اكتفت بالإيماء برأسها وقالت للطالبة: "لا يمكن قمع حقيقتك".

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