تفاصيل لقاء قيادات المصري الديمقراطي الاجتماعي بوفد الحزب الاشتراكي الألماني

التقى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، برئاسة فريد زهران اليوم، الأربعاء، وفدا من الحزب الاشتراكي الألماني، ومسئول مؤسسة فيوتشر ألبرت الألمانية، بحضور قيادات ونواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ.

وضم الوفد الألمانى الوزيرة السابقة لشئون الشباب والأسرة كريستينا كابمان، ريتشارد بروبست المسئول المقيم بمصر لمؤسسة فردتيش ألبرت، وأيضا مدير المؤسسة فى ألمانيا المعنية بشأن مصر والشرق الأوسط .

من جانبه، قال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن لقاء الحزب، اليوم، بوفد الحزب الاشتراكي الألماني ، ومسئول مؤسسة فيوتشر ألبرت الألمانية، مفيد وجاء في توقيت مهم للغاية وذلك لأن الحزب الاشتراكي الألماني فاز في الانتخابات وهذا يثبت أن الاتجاه العام في العالم مهتم بالعداله الاجتماعية والانحياز لذات قضايا العدل الاجتماعي.

وأكد "زهران"، أن اللقاء شهد تدارك الخبرات مع الحزب الاشتراكي الألماني وكيف يمكن أن نستفيد منها سواء في التواصل مع الناس، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الأوضاع السياسية في مصر وألمانيا.



وفي السياق نفسه، قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ ، إن الحزب الاشتراكي الألماني ينتهج نفس نهج الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مؤكداً أن نجاحهم في الانتخابات الأخيرة في ألمانيا مشجع للديمقراطية الاجتماعية والتي ابتدت في الاستحواذ على قيادات ولايات دول كبيرة متقدمة مثل ألمانيا وأوربا الشرقية.

وأكد أن ذلك كان مشجع للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في بذل مجهود لزيادة تمثيلنا في البرلمان والشارع المصري أملاً في أن نكون جزء مهم من المعادلة السياسية في مصر ، أسوة بالحزب الشقيق في ألمانيا.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ ، أن لقاء الحزب، اليوم، مع مؤسسة فيوتشر ألبرت كان مهم والتعاون بينهم في المجالات المختلفة وولاء العمل وتدريب الطلاب وحصولهم على منح دراسية تفيد المجتمع المصري والطلاب بشكل أساسي ونتمني أن يكون هناك تواصل مستمر مع الحزب القائد والحاكم في ألمانيا.

وأشار إلى أنه في ظل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي اعتمدها الرئيس عاودنا الاتصال مرة أخرى بالأحزاب في الخارج وكانت بداية تعارف جديدة مع الأحزاب الشقيقة ومؤسسات المجتمع المدني التي تنتهج نفس نهج الحزب المصري الديمقراطي.



وفي سياق متصل، قالت النائبة مها عبدالناصر، لجنة الاتصالات بالبرلمان ، عضو المجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن لقاء الحزب، اليوم ، بوفد الحزب الاشتراكى الالمانى. ومسؤل مؤسسة فيوتشر ألبرت الألمانية كان مهم جدا.

وأضافت "عبدالناصر" ، أن مؤسسة فيوتشر ألبرت الألمانية كان الحزب يعمل معها في وقت سابق، وبالفعل الحزب المصري الديمقراطي الاشتراكي الألماني من الأحزاب القوية في ألمانيا وهو أعلى نسبه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ويشكلون حكومة.

وأشارت عضو مجلس النواب ، إلى أن الحزب يتبادل الخبرات مع نظيره الألماني، لمعرفة رؤيتهم في ألمانيا لملفات معينه والاستفادة من قوانين في ملفات بعينها.



وأوضحت عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان ، أنها تحدثت عن ملف التحول الرقمي لمعرفة كيف اشتغلوا به في ألمانيا؟، وكيف يمكن الاستفادة منهم وخاصةً أن ملف التحول الرقمي من الملفات الهامة التي وضعت الدولة أولوية لها والتي من الممكن أن تحارب الفساد في مصر.

