استشاري: يجب الابتعاد تماما عن بعض المشروبات بعد عملية تكميم المعدة|فيديو

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن عملية التكميم مناسبة لمريض السمنة الذي يزيد وزنه على 100 كيلو، خاصة إذا كان صغيرا في السن، ولكن هناك ضرورة لتغيير أسلوب الحياة بعد إجراء هذه العملية، من خلال الابتعاد عن المياه الغازية بكميات كبيرة.

وتابع "كريم صبري"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن تكميم المعدة من العمليات المميزة التي تجرى من خلال فتحات صغير لا تزيد عن 5 ملي، من خلال المنظار، والاقامة في المستشفى لا تتعدى الـ12 ساعة، ومن الممكن الخروج من العملية بعد يوم من إجراء العملية، وممارسة الحياة بعد يوم أو يومين من إجراء العملية.

ولفت إلى أن عملية تكميم المعدة لا تستغرق أكثر من ساعة في الأوزان العالية، مشيرًا إلى أن عمليات إنقاص الوزن تعالج جميع تبعات زيادة الوزن مثل صعوبة التنفس او الشخير الحميد ليلاً ، أو الشعور بالكسل.

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن التكميم من العمليات التي تجرى في كل الأعمار، مشيرًا إلى أن العملية فيها تقدم رهيب من حيث استخدام دبسات زكية تترجم سمك النسيج، وهناك دبسات لا تحتاج أي تدخل بشري.

وتابع "كريم صبري"، أن التكميم من العمليات الآمنة تمامًا والفعالة في إنقاص الوزن، ويجب أن تجرى في مكان متخصص ومتمكن في اجراء العملية، ومكان آمن من حيث التخدير، وفي حاجة إلى فريق طبي للمتابعة مات بعد إجراء العملية.

ولفت إلى أن تكميم المعدة من أبسط انوع جراحات السمنة التي تجرى في السن الصغير، وتشهد استئصال جزء من المعدة، ويتبقى جزء بسيط.

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن عملية التكميم تؤدي إلى الشعور بالشبع بصورة سريعة، ويتم التخلص من هرمون الجوع بنسبة 80%، وبالتالي عدم الجوع سريعًا، ويتم إنقاص الوزن بصورة صحية سليمة.



وتابع "كريم صبري"، أن تكميم المعدة لا تؤثر على الامتصاص خاصة في السن الصغير، وتجرى لأصحاب الأعمار الصغيرة، خاصة إذا كان الوزن يزيد عن 100 كيلو، ومناسبة لخفض وزن الفتيات التي تعاني من تكيس المبايض الناتج عن زيادة الوزن.

ولفت إلى أن علاج مشكلة انقطاع النفس أثناء النوم يحدث بعد إجراء تكميم المعدة بأسبوع ، مشيرًا إلى أن التكميم تجرى بالمنظار، من خلال فتحات صغيرة، والاقامة لا تتعدى 12 ساعة.

