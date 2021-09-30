عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد التراجع 4 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الخميس 30-9-2021

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق 30 سبتمبر 2021، استقرارا بعد الإنخفاض بواقع 4 جنيهات لكل جرام، بختام تعاملات الأمس على مستوى جميع الأعيرة المختلفة، وذلك وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

أسعار الذهب اليوم الخميس 30-9-2021 

وصل سعر جرام الذهب الواحد من عيار 24 إلى نحو 871 جنيها، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 762 جنيها لجرام الذهب الواحد .

انخفاض بواقع 4 جنيهات.. أخر تحديث لـ أسعار الذهب في مصر

حكم تبديل الذهب القديم بالذهب الجديد.. اعرف رأي العلماء

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 653 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 508 جنيهات للجرام بتراجع 3 جنيهات فقط لكل جرام.

أسعار الذهب اليوم  

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 27,084 جنيه، كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6,096 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو  870,857 جنيه. 

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية  

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

الذهب اليوم عيار 18 سعر الجرام الجنيه الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم سعر جرام الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب

ترشيحاتنا

متى المولد النبوي 2021؟.. سر يوم الإثنين في حياة النبي محمد

ممارسة اليوجا تساعد في محاربة سرطان البروستات

أخبار العالم| مجلس الأمن يعقد اجتماعا بشأن كوريا الشمالية وتركيا تسحب المرتزقة السوريين من ليبيا

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا

مع إجراء تعديلات.. البنك الأهلي يوافق على الاقتراح الثالث لنظام الدوري الجديد

غادروا دون مران.. شوبير يكشف كواليس جلسة لبيب مع لاعبي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

شوبير يكشف عن منافس الخطيب في انتخابات الأهلي وكواليس القائمة

بعد التراجع 4 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الخميس 30-9-2021

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

غزل المحلة يهنئ نادي شيريف بعد الفوز علي ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

بشرى سارة لأصحاب الدراجات الآلية.. قرار حكومي جديد بشأن التراخيص

غدا..غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم من الـ 10 مساء

إيهاب جلال: سعداء بفوز الوكرة القطرى الأول وهدفنا حصد لقب البطولة العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. أين التقت دنيا سمير غانم بالأميرة ديانا؟| قصة صورة جمعتهما معا

شكلي كبرت بجد .. كيف تحولت رضوى الشربيني من إعلامية إلى نصيرة المرأة؟

أحمد شيبة يرزق بمولودة جديدة.. ويطلق عليها هذا الاسم

بطل عروس أسطنبول .. القصة الكاملة لـ أروى جودة وممثل تركي شهير

فيديو

ليتصدر اسمهم "الترند".. شائعات الانفصال تلاحق هؤلاء النجوم

نيزك يضرب مدينة أمريكية وسط حالة رعب تنتاب السكان ..ما القصة؟ |فيديو

الفنان توفيق عبد الحميد من الانزلاق الغضروفي وكورونا إلى عملية النصب.. ما القصة

دهستها تريلا وأمر السيسي بعلاجها.. والد الطالبة منة الله يعلن وفاة ابنته

المزيد

ساحة رأي

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ مبدعات مصر في الفن التشكيلي

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «2»

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ