البحث العلمي تعلن عن وظائف جديدة للباحثين.. تفاصيل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فى اطار التعاون مع المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم IIASA عن وظيفة باحث في نمذجة الوصول إلى الطاقة وتكامل النماذج بمجموعة أبحاث التقييم المتكامل وتغير المناخ (IACC) ضمن برنامج الطاقة والمناخ والبيئة (ECE) في المعهد، سيسهم العمل بشكل مباشر في أنشطة مشروع Horizon 2020 Consortium LEAP-RE (شراكة الأبحاث والابتكار المشتركة طويلة الأجل بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي بشأن الطاقة المتجددة)

واوضحت الاكاديمية أنه تتضمن المهام الرئيسية لهذا المنصب:

- سيعمل المرشح الناجح مع فريق من العلماء الدوليين لتطوير ودمج إطار عمل يتألف من عدة نماذج في موضوعات الوصول إلى الطاقة واستخدام مياه المحاصيل والعلاقة بين المياه والطاقة والأرض

- نشر النتائج ذات الصلة في المجلات التي راجعها النظراء والمشاركة في المؤتمرات وورش العمل العلمية

- المساهمة في مخرجات المشروع والتقارير والتواصل مع أصحاب المصلحة.

- يجب أن يكون المرشح المختار متاحًا لتولي المنصب في أسرع وقت ممكن.

بينما لمزيد من المعلومات عبر هذا الرابط

http://www.asrt.sci.eg/international-grants-ar/iiasa-16/?lang=ar-

وفى اطار التعاون مع المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم IIASA نعلن عن وظيفة باحث متميز في المجالات المتداخلة للاقتصاد الحسابي وعلوم البيانات / علوم الكمبيوتر بالمعهد الدولى لتحليل النظم التطبيقية IIASA

:تتضمن المهام الرئيسية لهذا المنصب

تطوير نموذج IIASA القائم على الاقتصاد الكلي(ABM) بشكل أكبر وفقًا لاحتياجات التطبيقات

التنسيق مع شركاء المشروع الداخليين والخارجيين من البنوك المركزية ؛ الجامعات ومؤسسات البحث الأخرى

يكتب ويساهم في المقالات العلمية ويقدم تلك المقالات في ورش العمل والمؤتمرات العلمية

لمزيد من المعلومات :

http://www.asrt.sci.eg/international-grants-ar/iiasa-15/?lang=ar

وكان قد افتتح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومى للبحوث بحضور الدكتور ياسر رفعت، نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي، مركز النسيج الابتكاري أحد أهم مخرجات التحالف القومي للمعرفة والتكنولوجيا في مجال النسيج، أحد التحالفات بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال برنامج التحالفات التكنولوجيه، وهو البرنامج الأول والأكبر على الإطلاق الذي يعتمد على طرق علمية سليمة تستند إلى خبرات وتجارب الدول المتقدمة، لربط البحث العلمي بالصناعة، للوصول إلى منتجات وطنية تعمل على تخفيف العبء عن كاهل الدولة، ويبلغ عدد التحالفات بالأكاديمية 18 تحالفاً بتمويل 230 مليون جنيه، وبمشاركة أكثر من 150 مؤسسة ما بين شركات صناعيه وشركات صغيره ومتوسطة وجامعات ومراكز بحثية ومؤسسات مجتمع مدني.

وفي كلمته اوضح الدكتور محمود صقر، "أن التحالفات التكنولوجيه هي كلمة السر وراء تعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن الأكاديمية أنشأت تحالفًا وطنيًا بتمويل يصل إلى 13 مليون جنيه لتعميق التصنيع المحلي لصناعة المنسوجات في مصر بهدف تقديم حلول ابتكارية في مجال النسيج والأقمشة التقنية".

وأشاد سيادته بدور تحالف النسيج بقيادة الدكتور تامر حمودة، أستاذ مساعد بقسم أبحاث النسيج بالمركز القومي للبحوث، والباحث الرئيسي لهذا التحالف، وشركاء التحالف المكتمل الأركان المكون من كلية الفنون التطبيقية –جامعة حلوان، مركز تطوير النسيج بوزارة التجارة والصناع، مركز بحوث الفلزات شركة مكارم تكس، مؤسسة النجار، مؤسسة الحصن للمنسوجات، تريكو جروب-فابريك فالي، شركة ديفيجن اكس، ومؤسسة اوتاد.