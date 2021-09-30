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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان المرج الجديدة يستغيثون: الازدحام الشديد يسيطر على المنطقة

صدى البلد

سادت حالة من الغضب والاستياء بين قاطنى منطقة المرج الجديدة، بسبب مواقف الأجرة للمحافظات المختلفة وبعض المدن والأحياء القريبة التي تؤدي إلى الازدحام الشديد الذي يسيطر على المنطقة ويجعل العشوائية الشديدة تسيطر على أرجاء ميدان المرج الجديدة.


وقال محمد أحمد، من الأهالي في رسالته التي بعثوا بها إلى خدمة "بين الناس": "منطقة شديدة الازدحام ومليئة بمواقف الأجرة للمحافظات المختلفة وبعض المدن والأحياء القريبة، والزحام فيها يعود أيضًا إلى تمركزها بين القليوبية والقاهرة ومرور الطريق الدائري ووجود نهاية مترو الخط الأول بها، الذي يستخدمه ملايين الركاب يوميًا، كل هذا يجعل العشوائية الشديدة تسيطر على أرجاء ميدان المرج الجديدة".

 

وأضافوا: "كما تحتل عشرات المحلات المخالفة والأكشاك والباعة الجائلون مساحات كبيرة من الشوارع الرئيسية، مما يعرض المنطقة للازدحام الشديد أكثر".


وأوضحوا: "على سبيل المثال، الطريق فى السفر من الإسماعيلية إلى المرج لا يتعدى الساعة ونصف الساعة، ومن وصول السيارة إلى موقف المرج الجديده حوالي ٥٠ مترا، وبسبب هذا الازدحام الشديد نصل فى أكثر من ثلاث ساعات مما يعطل مصالحنا".


وناشدوا المسئولين النظر إلى الأهالى بعين الرحمة والعمل على حل هذه المشكلة التي تؤرقهم.


للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
0 101 130 4000


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

المواقف العشوائية الطريق الدائرى المرج الجديده منطقة المرج

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