عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

4 مشروعات مصرية تفوز بمسابقة التحكيم العالمية لأفضل أعمال إنشائية.. مدبولي: شهادة نجاح للإرادة المصرية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

 المجلة الأمريكية:

مصر الدولة الوحيدة في المسابقة التي حازت على أربع جوائز ضمن قائمة ضمت 30 مشروعا فائزاً

المجلة متخصصة في تغطية أخبار وصناعة تحليلات محترفة عن المشروعات الإنشائية على مستوى العالم

 

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعلان المجلة الأمريكية "Engineering News - Record" أربعة مشروعات مصرية، مشروعات فائزة في مسابقة التحكيم العالمية لأفضل أعمال إنشائية في العالم لعام 2021، في نسختها السنوية التاسعة، بمشاركة 21 دولة في 18 مجالا مختلفا في صناعة التشييد والبناء. 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن فوز مصر في مسابقة هذا العام وما سبقها العام الماضي، إنما يعكس شهادة دولية بنجاح الإرادة المصرية في تنفيذ مشروعات عملاقة في مختلف المجالات وفي زمن قياسي تحقق طفرة تنموية سريعة تأسيساً لجمهورية جديدة ينعم فيها الشعب المصري بالحياة التي يطمح إليها.

وتوجه رئيس الوزراء بالتهنئة والشكر لشركتي "المقاولون العرب" و"أوراسكوم" ولجميع العاملين بهما على هذا الجهد والإنجاز الذي أصبح مثار فخر للمصريين جميعاً، مؤكداً أن شركاتنا الوطنية أصبحت تمتلك مقومات عالمية في هذا القطاع.

وكانت مصر الدولة الوحيدة في المسابقة التي حازت على أربع جوائز ضمن قائمة ضمت 30 مشروعا فائزاً، حيث فازت بأفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات المياه والصرف الصحي عن مشروع "محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر"، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونفذه تحالف شرکتی "المقاولون العرب" و"أوراسكوم"، تحت اشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلي جائزة أفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات الترميم وإعادة التأهيل عن مشروع ترميم وتوثيق المعبد اليهودي "الياهو هانبي بالإسكندرية"، والذى نفذته شركة "المقاولون العرب" تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وحصلت مصر على جائزة أفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات النقل والسكة الحديد عن مشروع مترو الأنفاق، الخط الثالث -المرحلة الرابعة 4B، والذي نفذه تحالف شرکتی "المقاولون العرب" و"أوراسكوم"، تحت إشراف هيئة مترو الانفاق بوزارة النقل، وجائزة أفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات المباني الحكومية عن مشروع مبنى مجلس النواب بالعاصمة الادارية الجديدة، والذي نفذته شركة المقاولون العرب تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتأتي أهمية مجلة ENR الأمريكية في كونها متخصصة في تغطية أخبار، وصناعة تحليلات محترفة عن المشروعات الإنشائية على مستوى العالم، ما جعلها واحدة من أكثر الدوريات الموثوق بها في صناعة الإنشاءات، وتقوم المجلة الأمريكية سنويا بإعداد تصنيف حول أكبر شركات المقاولات وشركات التصميمات الهندسية والمشروعات الإنشائية الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم.

ترشيحاتنا

متى المولد النبوي 2021؟.. سر يوم الإثنين في حياة النبي محمد

ممارسة اليوجا تساعد في محاربة سرطان البروستات

أخبار العالم| مجلس الأمن يعقد اجتماعا بشأن كوريا الشمالية وتركيا تسحب المرتزقة السوريين من ليبيا

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا

مع إجراء تعديلات.. البنك الأهلي يوافق على الاقتراح الثالث لنظام الدوري الجديد

غادروا دون مران.. شوبير يكشف كواليس جلسة لبيب مع لاعبي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

بعد التراجع 4 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الخميس 30-9-2021

شوبير يكشف عن منافس الخطيب في انتخابات الأهلي وكواليس القائمة

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

غزل المحلة يهنئ نادي شيريف بعد الفوز علي ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

بشرى سارة لأصحاب الدراجات الآلية.. قرار حكومي جديد بشأن التراخيص

غدا..غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم من الـ 10 مساء

إيهاب جلال: سعداء بفوز الوكرة القطرى الأول وهدفنا حصد لقب البطولة العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. أين التقت دنيا سمير غانم بالأميرة ديانا؟| قصة صورة جمعتهما معا

شكلي كبرت بجد .. كيف تحولت رضوى الشربيني من إعلامية إلى نصيرة المرأة؟

أحمد شيبة يرزق بمولودة جديدة.. ويطلق عليها هذا الاسم

بطل عروس أسطنبول .. القصة الكاملة لـ أروى جودة وممثل تركي شهير

فيديو

ليتصدر اسمهم "الترند".. شائعات الانفصال تلاحق هؤلاء النجوم

نيزك يضرب مدينة أمريكية وسط حالة رعب تنتاب السكان ..ما القصة؟ |فيديو

الفنان توفيق عبد الحميد من الانزلاق الغضروفي وكورونا إلى عملية النصب.. ما القصة

دهستها تريلا وأمر السيسي بعلاجها.. والد الطالبة منة الله يعلن وفاة ابنته

المزيد

ساحة رأي

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ مبدعات مصر في الفن التشكيلي

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «2»

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ