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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حملة "طرق الأبواب" بقرى الشرقية

صدى البلد

برعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، في كافة المبادرات الوطنية والقومية لدعم المجتمع المصري على كافة الأصعدة، حيث شارك فرع ثقافة الشرقية بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، بفعاليات حملة طرق الأبواب بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بدأت الفعاليات بمركز شباب قرية التليين مركز منيا القمح محافظة الشرقية وتضمنت تقديم فقرات ثقافية وفنية، إلى جانب محاضرة بعنوان "المرأة المصرية صانعة السلام" والتي تنطلق فى جميع محافظات الجمهورية فى الفترة من ٢٧ إلى ٢٩ سبتمبر الجاري، وذلك بمشاركة وحضور قيادات المجلس القومي للمرأة والقيادات الثقافية والتنفيذية بمنيا القمح، حيث تم نقل رسائل الحملة والتي تتضمن تكريس ثقافة الأمن والسلم المجتمعي عبر لقاءات ثقافية وتوعوية، وربطها بالبرامج والمشروعات التنموية الكبرى، تركيزاً على القري ذات الأولوية من خلال تعزيز مشاركة المرأة في ترسيخ قيم السلام والأمن وازدهار وتنمية مجتمعاتها المحلية.

 

 

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المرأة صانعة السلام.. حملة طرق الأبواب لتوعية السيدات بالوادي الجديد| صور

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ختام فعاليات حملة طرق الأبواب تحت شعار "المرأة صانعة السلام" ببني سويف

شمل اللقاء أنشطة فنية تضمنت إلقاء شعر للشاعر رضا أبو الغيط والغناء الوطني لتخت شرقي لفرقة منيا القمح للموسيقي العربية بقيادة المايسترو أشرف يوسف، إلى جانب ورشة فنية مع الفنانة سالي نصر، وجاءت فعاليات اليوم الثاني بمشاركة بيت ثقافة شنبارة الميمونة ببعض الفقرات فى الحملة بقرية حوض الطرفة مع المجلس القومي للمرأة، حيث تضمن اليوم محاضرة بعنوان "المرأة المصرية صانعة السلام" وتلاوة عطره للقرآن الكريم للطالبة منى أحمد سراج، ثم كلمة لنهى عبد المنعم عضو المجلس القومي للمرأة، وتحدثت عن دور المرأة في الأسرة ثم كلمة لهاله راشد عضو المجلس القومي للمرأة وتحدثت عن الأم في البيت صانعة السلام، إلى جانب ورشة فنية مع الفنان حسن زلط، وأمسية شعرية للمواهب شهاب الدين محمد وقصيدة ملهمتي، علي السمان قصيدة خلينا صحاب، ثم فقرة الأراجوز.

 

استقبل مسرح قصر ثقافة الزقازيق افتتاح العرض المسرحي الكوميدي "الصندوق" تأليف وأشعار محمد زناتي، وإخراج رضا حسنين، ديكور وملابس فادى فوكيه، موسيقى وألحان حسن زكى، من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، تدور أحداث العرض  في إطار عبثي كوميدي حول مجموعة من الشخصيات  في أزمة في مكان غير محدد الملامح،  وجميعهم لا يربط بينهم أي رابط، لكن يجمعهم حلم واحد وهو الخروج من هذا المكان لتحقيق أحلامهم البسيطة، وبتطور الأحداث نكتشف طبيعة كل شخصية وأزمتها الوجودية، العمل بطولة ياسر الطوبجي، ناصر شاهين، كريم البسطي، شمس الشرقاوي، أحمد عبد الحي، محمد عبد الخالق، محمود فتحي.

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ختام فعاليات حملة طرق الأبواب تحت شعار "المرأة صانعة السلام" ببني سويف

المرأة صانعة السلام.. حملة طرق الأبواب لتوعية السيدات بالوادي الجديد| صور

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