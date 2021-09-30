هاجر أحمد: المخرج تامر محسن له فضل كبير عليا.. فيديو

قالت الفنانة هاجر أحمد‘ إن بعد تخرجها من الجامعة بعامين وكانت بدون عمل شاهدت مسلسل تحت السيطرة و كان مسلسل قوي جداً و عالج الإدمان بصورة قوية و مؤثرة، ومن ثم أرسلت جوابا إلى المخرج تامر محسن و حكيتله قصتها كلها في رسالة و إن والديها رافضين شغلها في الفن، متابعةً:" أنا قولت هو أكيد مش هيرد عليا بس خرجت كل اللي جوايا في الرسالة و بعد يومين رد عليا بمسدج طويلة و شجعني جداً أني أحقق حلمي و ماتخلاش عنه وأحاول في أقناع أهلي و هو ليه فضل عليا كبير بعد ربنا.

وأضافت هاجر أحمد خلال لقائها ببرنامج " معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة " سي بي سي"، إن الزواج مسئولية و حياة جديدة و بتحتم عليكي قواعد جديدة لازم تمشي عليها لكن ليس مختلفة تماماً، متابعةً :" أنا جوزي متفهم جداً معايا و بيتفرج عليا و بيقولي رأيه و بهتم برأيه جداً و بيفدني.

وتابعت:" أنها الفترة الأخيرة في حياتها كانت كلها تركيز في عملها واختياراتها في أعمالها، قائلةً:" أنا اتجوزت بسرعة وماكنش فيه فترة خطوبة طويلة عشان أعلن عنها، فكنت حبة إني أعلن عن كتب الكتاب مرة واحدة، والعلاقة كلها ماكنتش طويلة كانت تقريباً شهرين".

وأوضحت، أنها تعرفت على زوجها من خلال أسرتها وتزوجته على الفور، مسترسلةً:" اتقدملي وصليت صلاة إستخارة ووافقت في يوم".

وتابعت هاجر أحمد ، قائلة:" رجعت على تصوير مسلسل إلا انا ، بعمل حدوتة اسمها " بدون ضمان" مكونة من 10 حلقات ،المسلسل يتحدث عن العنف الأسري والطلاق ومشاكل المرأة التي تواجهها بعد الطلاق.