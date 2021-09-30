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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ممارسة اليوجا تساعد في محاربة سرطان البروستات

ممارسة اليوجا
ممارسة اليوجا

خلصت دراسة أميركية جديدة إلى أن ممارسة اليوجا يمكن أن تساعد بشكل فعال في محاربة السرطان وخاصة سرطان البروستات.


وحسبما نشر موقع "eat this not that" الطبي التخصصي، تم تقديم تجربة سريرية جديدة في الاجتماع السنوي لجمعية المسالك البولية الأميركية على مجموعة من 30 مريضًا من المصابين بسرطان البروستاتا والذين كانوا يخضعون لاستئصال البروستات. 

تم توجيه نصف المجموعة لممارسة اليوجا مرتين في الأسبوع لمدة 60 دقيقة على مدى ستة أسابيع قبل استئصال البروستاتا ولمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أسابيع بعد الجراحة.


وفي المحصلة وجد الباحثون القائمون على الدراسة أن أعضاء مجموعة اليوجا أظهروا كميات منخفضة من الخلايا التائية المنظمة والخلايا الكابتة المشتقة من النخاع؛ مقارنةً بالنصف الآخر من المجموعة، مما يشير إلى فوائد محتملة في مكافحة الورم.


ولم تكن هذه هي الفائدة الوحيدة التي اكتشفها الباحثون من بين الأشخاص الخاضعين للدراسة الذين مارسوا اليوجا؛ فقد وجدوا أيضًا أن ممارسة اليوجا تحسن من مقاييس الرفاهية الجنسية والاجتماعية والجسدية بشكل عام بين الأشخاص الخاضعين للدراسة. 

علاوة على ذلك، لاحظ المشاركون الذين مارسوا اليوجا انخفاضًا في MCP-1 ، وهو مادة كيميائية ارتبطت بالضعف الإدراكي وأشكال مختلفة من الخرف، بما في ذلك مرض ألزهايمر. 

فوفقًا لدراسة أجريت عام 2018 ونشرت في تقارير علمية لمجموعة من 310 مرضى يعانون من مرض ألزهايمر و 66 مصابًا بضعف إدراكي خفيف، فإن أولئك الذين لديهم تركيزات أعلى من MCP-1 شهدوا تدهور وظائفهم الإدراكية بشكل أسرع من أولئك الذين لديهم تركيزات أقل من MCP-1.


ووفقًا لدراسة أجريت عام 2018 ونشرت في المجلة الدولية للطب الوقائي، فإن إجراء 12 جلسة فقط من اليوجا أدى إلى انخفاض كبير في القلق والاكتئاب والتوتر بين 52 امرأة شاركن في التجربة.

اليوجا السرطان البروستات أميركية المسالك البولية الورم الرفاهية الجنسية الزهايمر

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