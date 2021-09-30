دينا رامز تستعيد ذكرياتها مع زوجها الإعلامي طارق علام.. شاهد

نشرت الأعلامية دينا رامز زوجة الاعلامي طارق علام صور جديدة عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي"انستجرام".

وظهر في إحدي الصور ذكرياتهما قديما وصورة أخري حديثة، مما نال إعجاب متابعيها

سفيرا للسلام والنوايا الحسنة

أعلن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، اختياره للإعلامي المصري الكبير طارق علام، ليكون سفيرًا للسلام والنوايا الحسنة لدى المركز العربي الأوروبي لعام 2020 تقديرًا لجهوده السامية في مجال العمل الإنساني والاجتماعي، وذلك عقب ترشيحه من إدارة المركز وموافقة كافة أعضاء لجنة التحكيم والاختيار في 17 دولة عربية.

وذكر المركز في بيانه، أن الإعلامي المصري طارق علام، يحظى بتقدير كبير في المجتمع العربي وذلك لما قدمه من أعمال إنسانية واجتماعية مميزة وقدم نموذجا يحتذى به من الإعلام الهادف، وباعتباره من أفضل الشخصيات الإعلامية على الساحة العربية، ممن كان لهم تأثير إيجابي على المجتمعين المصري والعربي بأثرهما.

من جانبه أعرب الإعلامي طارق علام، عن سعادته البالغة لهذا الترشيح الدولي ومنحه هذا اللقب الشرفي الدولي، مؤكدا دعمه الكامل لمساندة أي أعمال إنسانية في مصر والعالم العربي، وتقديم صورة إيجابية للقيم الإنسانية من خلال الإعلام الهادف والبنّاء.