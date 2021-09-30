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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع طفيف في أسعار «البيتكوين» و«الإيثريوم» بعد يومين من الركود

صدى البلد

 شهد سعر البيتكوين "العملة المشفرة الأكثر قيمة في العالم"، ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 2.38%، اليوم الخميس، وصولاً لسعر تداول حوالي 46 ألفا و116 دولارًا أمريكيًا، بعد يومين من انخفاضها جنبًا إلى جنب مع العملات المشفرة الأخرى.
وقال إدول باتيل، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة الاستثمار المشفر "مودريكس" - في تصريح لموقع "جادجيتس 360" اليوم الخميس: "على مدار الساعات الـ 24 الماضية، شهدنا انتعاشًا هائلاً في سوق العملات المشفرة، وانتهت معظم العملات الثلاثين الأولى باللون الأخضر وكانت عملة بينانس كوين هي الأفضل أداءً".
وعلى خطى البيتكوين، حقق الإيثريوم مكاسب قدرها 3.8% ويتم تداول ثاني أكثر العملات المشفرة قيمة في العالم بسعر حوالي 3205 دولارات أمريكية. 
يأتي هذا الارتفاع في العملة المشفرة الأصلية للبلوكشين، الإيثريوم، بعد يوم من انخفاض قيمتها بنسبة 1.39 في المائة.
كما سجّلت العملات المشفرة الأخرى نموًا هامشيًا؛ ومنها: "ريبل" و"بولكادوت" و"دوجكوين".
يذكر أنَّ التقلبات في سوق العملات المشفرة ناتجة عن الحظر الشامل الذي فرضته الصين على هذه العملات في 24 سبتمبر، الذي نجم عنه تراجع في قيم العملات الرئيسية.
 

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