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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل يجوز للمرأة المسح على الحجاب في الوضوء.. الإفتاء تجيب

هل يجوز للمرأة في
هل يجوز للمرأة في الوضوء المسح على الحجاب

 “هل يجوز للمرأة في الوضوء المسح على الحجاب  أثناء العمل ”ورد سؤال لدار الإفتاء تقول صاحبته “ هل يجوز للمرأة في الوضوء المسح على الحجاب أثناء العمل 

أجاب الدكتور على فخر ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز المسح على الحجاب ولكن يمكن للمرأة أن تمسح على  مقدمة الرأس فقط، ويجوز مسح ثلاثة شعرات فقط، ومسح شعرة واحدة كذلك، 

وأضاف خلال رده على سؤال “ هل يجوز للمرأة في الوضوء المسح على الحجاب أثناء العمل ” أنها لا يجب عليها خلع الحجاب وإنما يجوز لها أن تبلل أصبعها وتمررها من تحت الحجاب ليصل الماء إلى شعرة واحدة منها وبذلك يجزئ المسح على الرأس.

حكم الحديث أثناء الوضوء 
ومن جانبه قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إن الموالاة شرط أساسي لصحة الوضوء، فلا يجوز لشخص يتوضأ أن يحدث آخر أثناء الوضوء لبعض الوقت ثم يكمل الوضوء، لافتا إلى ضرورة الفور والدلك لأعضاء الجسم أثناء الوضوء.
وأجاب الأطرش لـ"صدى البلد"، عن سؤال: هل يلزم إعادة الوضوء إذا جف أحد الأعضاء كأن يقطع المتوضئ الوضوء ويتحدث مع شخص آخر ويجف آخر عضو غسله؟ قائلا: "لا يجوز مطلقا"، لافتا إلى أن الإنسان إذا نوى الوضوء تنصب عليه خيمة من نور فإذا تحدث رفعت هذه الخيمة.
وأضاف: "إذا أتى المتوضئ شخص فليرد عليه السلام وإذا قال له "زمزم" كما هو شائع، فيرد عليه قائلا "اللهم اجمعنا"، لأن هذا يعتبر دعاءً، أما غير ذلك فلا يجوز لمن يتوضأ الحديث مع أي شخص آخر".

 

هل الكحول الطبي الذي نستخدمه في تلك الأيام ينقض الوضوء؟

حكم استخدام الكحول الطبي.. يدعو الأطباء تلك الفترة لاستخدام الكحول الطبي لتطهير الأيدي والأشياء، وذلك للوقاية من الإصابة بڤيروس كورونا المستجد، حيث نشهد بعض الموجات الجديدة من فترة لأخرى. 

حكم استخدام الكحول الطبي

وردت دار الإفتاء على السؤال وقالت: إن الفتوى المعتمدة في دار الإفتاء المصرية، وقول جمهور العلماء، إن هذا الكحول ليس خمراً وبالتالي لا نجاسة فيه، هو طاهر، وللإنسان أن يستخدمه وهو على وضوء ويصلي ولا يحتاج لغسل يديه أو جسده أو أي شئ آخر، فهو طاهر ولا نجاسة فيه.

 

 

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