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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انفوجراف| مصر تستورد 2510 سيارات إسعاف وعيادات متنقلة من ألمانيا بـ3 مليارات جنيه

سيارة اسعاف
سيارة اسعاف

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا بمقر شركة "مرسيدس بنز العالمية" بمدينة "شتوتجارت" الألمانية، مع كل من "كلاوس ريكوجلر"، نائب رئيس مجلس إدارة مرسيدس بنز للشاحنات والمركبات المعدة للتجهيز الطبي "مرسيدس بنز “Vans"، و "لارس باولي" مدير مبيعات شركة "مرسيدس بنز".

وينشر موقع صدى البلد بعض التفاصيل الخاصة بالإتفاق:

توريد 2510 سيارات إسعاف وعيادات متنقلة بتكلفة تتجاوز ٣ مليارات جنيه.

زيادة مراكز الصيانة وتوفير سيارات للدعم الفني والصيانة المتنقلة.

سيتم توريد ١٥١٠ سيارات بداية من الشهر القادم وحتى منتصف 2022.

توريد ١٠٠٠ سيارة إسعاف وعيادات متنقلة أخرى بداية من العام 2023.

سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة التي سيتم توريدها ستكون بمحركات متطورة صديقة للبيئة.

الاتفاق يأتي في إطار دعم مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

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