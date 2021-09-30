عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير اقتصادي يوضح تفاصيل مشروع تكويد ممتلكات الدولة لحمايتها من التعديات

ماجد عبد العظيم الخبير
ماجد عبد العظيم الخبير الإقتصادي

قال ماجد عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، إن جميع أنواع وأشكال التعدي على ممتلكات الدولة هى في النهاية هدم لقدرات الدولة المصرية، وبالتالي فإن الخطوات والإجراءات الصارمة التى تتخذها الدولة منذ عام 2015 حتى الآن وتوجيهات الرئيس الأخيرة لكل الجهات المعنية وعلى رأسها الأجهزة السيادية، وأيضا تفويض الأجهزة الأمنية للتدخل إذا لزم الأمر، كل ذل يأتي للحفاظ على المكتسبات الإيجابية التي تم إنجازها حتى الآن.


وأضاف ماجد عبد العظيم، خلال حواره ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع على" قناة المصرية"، أن هناك آثارا سلبية اقتصادية  كبيرة جدًا تعود على الاقتصاد المصري وعلى الشعب المصري وعلى رفاهية المواطن حينما يتم التعدي على ممتلكات الدولة.

وأوضح أنه الآن يتم العمل على مشروع لتكويد ممتلكات الدولة لكي تكون محفوظة وعدم السماح بالتعدي عليها بأي شكل من الأشكال، مشيرًا إلى أن القوانين يجب تطبيقها بصارمة وحزم واتخاذ جميع الإجراءات حتى لا يتم التفكير في عمل أي تعديات على ممتلكات الدولة مرة أخرى.

 وأكد أن الحفاظ على ممتلكات الدولة هى مهمة كل مواطن مصري، مشيرا إلى أن الدولة الآن تقوم بدورات تثقيفية للشباب والكبار في مختلف المجالات للتوعية وبالتالي الدورات التثقيفية والعقوبات الصارمة، بالإضافة للمتابعة المستمرة، ما يُمكن الدولة من الحد والقضاء على جميع التعديات على ممتلكات الدولة. 


(2) صباحنا مصري .. لقاء مع الدكتور ماجد عبدالعظيم الخبير الاقتصادي 30-9-2021 - YouTube

مصر الإقتصاد المصرى الأجهزة الامنية توك شو اخبار توك شو

ترشيحاتنا

هل يمكن عمل حلوى المولد بالمنزل؟.. إليك أسهل الخطوات بالفيديو

شاهد.. خط الإنتاج الأول لإنتاج مستحضرات الاستنشاق أحادية الجرعة لعلاج الأمراض الصدرية المزمنة

صلاح يقود الهجوم.. «هوسكورد» يكشف التشكيلة المثالية للجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا

شيماء سيف تعلن عبر "صدى البلد" عن تعاقدها على فيلم جديد.. تفاصيل

"المهن التعليمية": صرف 128 مليون جنيه دفعة معاشات للأعضاء والورثة

قفلت قناتهم وحاولوا يقتلوني.. تصريحات نارية من إلهام شاهين ضد الإخوان الإرهابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد سفره .. حقيقة رحيل موسيمانى عن الأهلي

صرف 14 ألف جنيه عن كل سنة خدمة فعلية بحد أقصي 450 ألفاً للعاملين بالحديد والصلب

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

بن شرقي يضع شروطا غريبة للتجديد لنادي الزمالك

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

هيئة الدواء المصرية تعلن إدراج مواد جديدة في جدول المخدرات‎‎

التطبيق الجمعة.. قرار جديد من البترول بشأن فاتورة غاز المنازل لشهر أكتوبر

مبروك عطية: يحرم الاستماع للقرآن الكريم في هاتين الحالتين.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. أين التقت دنيا سمير غانم بالأميرة ديانا؟| قصة صورة جمعتهما معا

شكلي كبرت بجد .. كيف تحولت رضوى الشربيني من إعلامية إلى نصيرة المرأة؟

أحمد شيبة يرزق بمولودة جديدة.. ويطلق عليها هذا الاسم

بطل عروس أسطنبول .. القصة الكاملة لـ أروى جودة وممثل تركي شهير

فيديو

وزير التعليم يوضح حالات غلق المدارس بسبب كورونا

فيديو جراف.. الإجابة تونس.. من هي نجلاء بودن أول رئيسة وزراء عربية

فيديو جراف.. بحجم علبة.. ناسا تطلق قمرا صناعيا لمهمة جديدة.. تعرف عليه

ليتصدر اسمهم "الترند".. شائعات الانفصال تلاحق هؤلاء النجوم

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

أحمد شيخو يكتب: الأزمة في تركيا الدولة والسلطة

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ مبدعات مصر في الفن التشكيلي

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «2»

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ