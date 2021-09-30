خبير اقتصادي يوضح تفاصيل مشروع تكويد ممتلكات الدولة لحمايتها من التعديات

قال ماجد عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، إن جميع أنواع وأشكال التعدي على ممتلكات الدولة هى في النهاية هدم لقدرات الدولة المصرية، وبالتالي فإن الخطوات والإجراءات الصارمة التى تتخذها الدولة منذ عام 2015 حتى الآن وتوجيهات الرئيس الأخيرة لكل الجهات المعنية وعلى رأسها الأجهزة السيادية، وأيضا تفويض الأجهزة الأمنية للتدخل إذا لزم الأمر، كل ذل يأتي للحفاظ على المكتسبات الإيجابية التي تم إنجازها حتى الآن.





وأضاف ماجد عبد العظيم، خلال حواره ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع على" قناة المصرية"، أن هناك آثارا سلبية اقتصادية كبيرة جدًا تعود على الاقتصاد المصري وعلى الشعب المصري وعلى رفاهية المواطن حينما يتم التعدي على ممتلكات الدولة.



وأوضح أنه الآن يتم العمل على مشروع لتكويد ممتلكات الدولة لكي تكون محفوظة وعدم السماح بالتعدي عليها بأي شكل من الأشكال، مشيرًا إلى أن القوانين يجب تطبيقها بصارمة وحزم واتخاذ جميع الإجراءات حتى لا يتم التفكير في عمل أي تعديات على ممتلكات الدولة مرة أخرى.



وأكد أن الحفاظ على ممتلكات الدولة هى مهمة كل مواطن مصري، مشيرا إلى أن الدولة الآن تقوم بدورات تثقيفية للشباب والكبار في مختلف المجالات للتوعية وبالتالي الدورات التثقيفية والعقوبات الصارمة، بالإضافة للمتابعة المستمرة، ما يُمكن الدولة من الحد والقضاء على جميع التعديات على ممتلكات الدولة.



(2) صباحنا مصري .. لقاء مع الدكتور ماجد عبدالعظيم الخبير الاقتصادي 30-9-2021 - YouTube